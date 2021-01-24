Депутат Госдумы России: если Санду приедет в Москву, ее недвусмысленно спросят о решении КС

Вердикт КС не соответствует Конституции РМ. Об этом заявил для Sputnik член комитета Государственной думы России по делам СНГ Артем Туров.

Он отметил, что решение Конституционного суда Молдовы касательно русского языка активно обсуждается в России, в том числе в Государственной думе, многие депутаты которой убеждены, что такой исход вопроса в будущем может еще не раз негативно отразиться на взаимоотношениях двух стран.

– С сожалением приходится констатировать, что подобные действия Конституционного суда Молдовы способствуют еще большему разделению молдавского общества. Мы ведь прекрасно знаем, что большое количество людей в Молдове считает своим родным русский язык, который не на бумаге, а на практике связывает в республике людей разных национальностей, - сказал Туров.

Его недоумение вызвал факт румынского подданства судей КС, вынесших этот вердикт.

– Когда в суверенной стране важные для нее решения принимает конституционный орган, в котором как минимум половина судей имеют гражданство соседней страны, это вызывает много вопросов. Люди, решающие судьбу русского языка в Молдове, ориентируются на политику и взгляды Румынии, а не на интересы молдавского государства и его граждан, – считает Туров.

По его словам, партии, которые в свое время инициировали принятие молдавским парламентом закона о функционировании языков и, в частности, об особом статусе русского языка, сегодня представляют позицию огромной части населения Молдовы, в первую очередь, - тех граждан, которые желают дальнейшего развития здоровых взаимоотношений между Россией и Молдовой.

– Как бы ни складывались обстоятельства, мы на парламентском уровне продолжим с нашими молдавскими коллегами совместную работу, направленную на укрепление взаимовыгодных отношений между нашими странами. И, конечно, я надеюсь, что здравый смысл возобладает среди всех политических элит Молдовы, и закон о языках, уже однажды принятый парламентом, в будущем вступит в силу, – сказал депутат Госдумы России.

Он не исключает, что вопрос о статусе русского языка в Молдове может оказаться в повестке встреч главы молдавского государства Майи Санду с представителями российской власти.

– Если мы обратимся к результатам последних выборов президента в Молдове, то увидим, что большое количество молдавских избирателей – не менее 700 тысяч – проголосовало за другого кандидата. Кандидата, у которого иные, нежели у Санду, взгляды на развитие взаимоотношений России и Молдовы, на роль русского языка в республике, на участие в Евразийском экономическом союзе, – заявил Туров.

Он считает, что действующий президент Молдовы должна понимать: эта позиция отражает чаяния фактически половины молдавского общества, и ей, хочет она того или нет, придется прислушиваться к этому мнению и, в том числе, на его основании формировать определенную повестку взаимоотношений с Российской Федерацией.

Подготовил Михаил Генчу