За русский язык в детских садах Молдовы теперь ставят в угол

В детсадах Молдовы воспитанников наказывают за разговоры по-русски. Житель Кишинева поднял эту тему в одном из социальных онлайн-пабликов.

– Воспитатель уже второй раз наказывает моего ребенка постановкой в угол "за русский язык". Садик – с румынским языком общения. Мы осознано делали этот шаг, чтобы ребёнку было легче в будущем. Раньше таких ситуаций не происходило, и воспитатели вели себя корректно.

Косвенно имеем подтверждение от других детей о том, что нашего карапуза ставят в угол, и, в принципе, наш ребенок подтверждает, что его ставят в угол за "непослушание".

Но раньше ребенок сам говорил за что именно, и вопрос языка он никогда не указывал как причину. Планируем грамотное составление петиций в нужные инстанции, - написал родитель.

Подготовил Михаил Генчу