За русский язык в детских садах Молдовы теперь ставят в угол

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Семья
В детсадах Молдовы воспитанников наказывают за разговоры по-русски. Житель Кишинева поднял эту тему в одном из социальных онлайн-пабликов.
– Воспитатель уже второй раз наказывает моего ребенка постановкой в угол "за русский язык". Садик – с румынским языком общения. Мы осознано делали этот шаг, чтобы ребёнку было легче в будущем. Раньше таких ситуаций не происходило, и воспитатели вели себя корректно.
Косвенно имеем подтверждение от других детей о том, что нашего карапуза ставят в угол, и, в принципе, наш ребенок подтверждает, что его ставят в угол за "непослушание".
Но раньше ребенок сам говорил за что именно, и вопрос языка он никогда не указывал как причину. Планируем грамотное составление петиций в нужные инстанции, - написал родитель.
Подготовил Михаил Генчу
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