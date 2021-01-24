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Экономика
Создан реестр арестованного имущества, полученного преступным путём
24.01.2021

Агентство по возвращению похищенных активов в составе Национального антикоррупционного центра будет вести единый реестр, содержащий обобщенную по стране информацию арестованного обретенного преступным путём имущества. Информация о похищенном отчуждённом, конфискованном и возмещённом имуществе будет передана прокуроратурой, судебными приставами, государственной налоговой службой и судами, - передает IPN.

Единый Реестр отчуждённых похищенных активов был доведен до сведения Центра защиты персональных данных и получил положительное заключение о введении в действие.

Внедрение этой базы данных направлено на установление строгих норм ведения учёта отчуждённых нажитых преступным путём активов, а также на интеграцию с Автоматизированной информационной системой „Urmărire penală: E-Dosar” („Уголовное расследование: электронное дело”) Генеральной прокуратуры.

Как техническая концепция, утвержденная Постановлением Правительства № 34/2020, так и база данных были разработаны и внедрены при поддержке совместного проекта Европейского союза и Совета Европы „Контроль коррупции посредством применения закона и предотвращения”. Ранее учет конфискованных Агентством активов осуществлялся с помощью электронных документов.


 
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