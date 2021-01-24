Деньги, полученные от реэкспорта, не пахнут

Заранее предупреждаю, информация не для слобохарактерных. Реальная ситуация, в которой находится молдавская экономика, через призму экспорта.

Обратите внимание, что конкретно предприниматели Молдовы еще экспортировали. Эти десять позиций составляют 75,4 процента от всего экспорта. И это с учетом реэкспорта.

В 2019 году реэкспорт составлял 28,1 процента от всего экспорта, а чистый экспорт - всего 23,2 процента от внешнеторгового товарооборота.

Вот топ-10 структуры экспорта Молдовы в 2019 году. Позиции 1–10 – это 2.095 миллиона долларов, или 75,4 процента всего экспорта

1. 20 процентов (578 миллионов долларов): 85 - электрические машины и оборудование, их части

2. 9,4 процента (261 миллион долларов): 12 - масличные семена и плоды, прочие семена

3. 8,35 процента (232 миллиона долларов): 10 - злаки

4. 7,82 процента (217 миллионов долларов): 22 – алкогольные напитки

5. 7,61 процента (211 миллионов долларов): 08 - съедобные фрукты и орехи

6. 6,56 процента (182 миллиона долларов): 62 - предметы одежды

7. 5,5 процента (153 миллиона долларов): 94 - мебель

8. 3,51 процента (97 миллионов долларов): 30 - фармацевтическая продукция

9. 3,33 процента (92 миллиона долларов): 61 - предметы одежды и принадлежности

10. 2,62 процента (72 миллиона долларов): 20 - продукты переработки овощей, фруктов, орехов

В таблицу включены данные об экспорте в 2019 году в основные страны – их всего 17.

Итак, есть показатели: объемов экспорта с учетом реэкспорта, чистого экспорта за минусом реэкспорта, доли чистого экспорта в 17 стран, доли молдавского экспорта и чистого экспорта в импорте соответствующих 17 стран.

Почти весь молдавский экспорт в импорте указанных 17 стран составляет соответственно 0,044 процента и 0,036 процента.

То есть Молдова с ее остатками экономики уже никто на мировом рынке.

Все это произошло по многим причинам. И основная, на мой взгляд, та, что молдавская статистика не приводит достоверные сравнительные данные, которые особенно нужны руководству.

НБС на своем портале приводит одни данные по части внешнеторговой статистики. И уже в экономический департамент ООН представляет относительно достоверные данные. Для «корректировки» информации бюро статистики, я воспользовался статданными с портала ООН. Если и там информация каким-то образом, может быть, не совсем корректна, - в любом случае это та самая официальная информация, которой пользуется весь мир.

Признаюсь, что, когда я собрал в таблице представленные данные, не поверил цифрам. Перепроверил, повторно пересчитал.

Судите и сами. О каком экспорте может быть речь, если в 2019 году реэкспорт составил в процентах: 23,3 - в экспорте в Германию, 30 – в Россию, 30,5 – в Румынию, 40 - на Украину, 56,2 – в Италию.

Деньги, полученные от реэкспорта, не пахнут! Но ведь молдавский реэкспорт в странах импорта учитывается как товар страны-производителя.

Думитру БАРБАЛАТ