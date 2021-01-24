Опасно, но очень интересно: в столице люди выходят на замерзшие озера

Предупреждения ни по чем. Невзирая на увещевания спасателей не выходить на лед столичных озер, люди все равно это делают. В парке "Долина роз", например, на лед вышли не только взрослые, но и дети. Некоторые из них катались на коньках, другие играли в хоккей.

Некоторые дети вышли на лед с родителями: "Да, я ходил по льду. Видел, как идут другие люди, проверил и пошел с ребенком. Боимся, но, что поделать, мы попытались и вроде это не опасно. Я видел проруби и понял, что лед не очень тонкий".

"Немного страшно, но видите, мы стоим на краю озера. Было бы страшно, если бы вышли на середину. Здесь на краю воды меньше и она хорошо промерзла."

Хотя нашлись взрослые, которые заявили, что не позволяют детям играть на льду. Между тем, сотрудники Генеральной инспекции по чрезвычайным ситуациям напоминают: лед тонкий, ходить по нему крайне опасно, даже по кромке.

"Очень важно понимать, что ледяной наст утопает в воде и представляет большую опасность, а толщина льда не может превышать трех, пяти сантиметров. Безопасная толщина льда - это 10, 15 сантиметров. Такой лед образуется, если морозы держатся несколько ночей и дней", - отметила пресс-офицер ГИЧС Лилиана Пушкашу.

В то же время, спасатели вправе лишь предупредить людей об опасности прогулок на льду, запретить им это делать они могут.