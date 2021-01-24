Вы унионисты или сепаратисты: Навальный признает независимость Приднестровья

Выросло целое поколение тех, кому все равно против чего митинговать - главное, чтобы платили. Днем в субботу НПОшники нешумною толпой (человек 10-15) вышли протестовать к посольству России, требуя "Свободу Навальному!" Они стояли с плакатиками в защиту российского оппозиционера и рассказывали НПОшным же СМИ о том, как свято верят в то, что "Алексей сумеет не только выйти на свободу, но и когда-нибудь стать президентом России".

И все хорошо, все понятно - выхлопотали ребята себе денег на протест, ну и молодцы. И не важно, что в Молдове своих проблем выше крыши. Но закавыка в другом: знали ли пикетчики, что Алексей Навальный давно и официально признает независимость Приднестровья?

"Российской Федерации необходимо признать независимость Приднестровья, точно так же, как в 2008 году была признана независимость Абхазии и Осетии", - заявлял он в ходе интервью Ксении Собчак на "Дожде" еще в 2017-м году.

«Сравнивать Крым с Абхазией неверно. В Абхазии произошел военный конфликт, и она уже много лет является независимым государством. Это никоим образом нельзя сравнивать и с Приднестровьем, которое фактически уже много лет является независимым от Республики Молдова государством», - добавил Навальный.

Гм. Получается, что в том случае, если Навальный станет президентом, он будет настаивать на официальном признании Приднестровья.

А теперь скажите, кто пикетировал сегодня посольство России: клятые унионисты или сепаратисты? Понятно, что хотелось заработать, но хоть историю вопроса проштудировать ведь можно было бы?

Роман ВЛАДИМИРОВ