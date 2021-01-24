Провал за провалом: Санду допускает фатальные ошибки на каждом шагу - комментарий журналиста

Действия Майя Санду наводят на неутешительные мысли.

Так считает журналист Сергей Ткач.

– Последнее назначение на важную должность советника по вопросам обороны и национальной безопасности и одновременно секретаря Высшего совета безопасности стало, пожалуй, самой громкой «бомбой» в формировании команды нового президента. Безусловно, приглашение в администрацию Анны Ревенко многократно умножило тот скандальный фон, который сформировался с самых первых назначений. Мы не будем говорить о незадекларированных квартирах, машине и двенадцати счетах, которые обнаружили журналисты. И даже не о связях с командой правительства Влада Филата. Для маленькой Молдовы кумэтризм, раздача должностей родственникам и друзьям — норма, - пишет Ткач на портале «Междуречье».

По словам журналиста, главный вопрос в данном случае – что означает назначение на должность советника по вопросам обороны и национальной безопасности директора НПО, занимающегося детским трафиком?

– Здесь говорить о каких-то принципах кадрового отбора, не совсем даже уместно. Потому что напрашиваются иные выводы. Могла ли Майя Санду найти человека, который разбирается в вопросах безопасности? Да, в ее окружении таких нет. Но, наверное, в стране они есть. Однако на роль советника был избран не специалист. Может быть, сама Майя Санду не понимает весь комплекс проблем, относящихся к сфере безопасности? Думается, дело в другом. Возможно, настоящий советник будет находиться за пределами президентской администрации. И он будет формировать повестку в области безопасности, давать рекомендации удаленно. А Анна Ревенко станет лишь «передаточным механизмом», ассистентом, выполняющим указания, идущие извне? Если данное предположение верно, то и сама Майя Санду на посту президента будет выполнять специфичные функции. Необъявленные и далекие от ожиданий общественности. И первый месяц на посту президента бывшего лидера ПДС формирует подобные ощущения. Для многих ее действия остаются не очень-то понятными, формируют опасения, что страну сознательно погружают в хаос. И это идет вразрез не только с ожиданиями граждан, за нее голосовавших, но и остальной части общества. Почему это важно? Нет ли здесь предубеждения и излишней мнительности? Дело в том, что Молдова относится к разряду так называемых несостоявшихся государств. Таких, чья элита не справилась с задачей построения функционального государства, и существует много факторов как внутренних, так и внешних, усложняющих эту задачу, или даже делающих ее нереализуемой, - считает Сергей Ткач.

Он добавил, что главные вызовы Молдовы хорошо известны.

– Существует приднестровская проблема. Кишинев не контролирует часть своей общепризнанной территории. И на протяжении почти тридцати лет молдавские элиты не смогли найти решение затянувшегося конфликта. И любое его обострение может обернуться распадом страны. Не менее важно присутствие у элит и значительной части общества (около трети) желания ликвидировать Молдову как государство, присоединить ее к Румынии. И впервые в истории РМ главой страны стал гражданин другого государства и открытый сторонник ликвидации молдавской государственности. Майя Санду, не скрывая, говорила, что если будет проводиться референдум об объединении с Румынией, то она проголосует за унию, слияние с Румынией. Следующий фактор – слабость институтов молдавского государства. Мы — парламентская республика. Но на протяжении многих лет высший законодательный орган является главным очагом коррупции, сосредоточием политических пороков, инструментом внешнего влияния и разрушения молдавской государственности. Высшим проявлением слабости публичных институтов Молдовы стал захват государства криминальной группировкой олигарха Влада Плахотнюка. Такие институты как генпрокуратура, суды, СМИ, и сам парламент выполняли задачи этого человека. Вместе с правительством, Нацбанком и политическими партиями-партнерами олигарх и его окружение, как говорит генпрокуратура, совершили вывод из банковской системы страны более миллиарда евро. А на протяжении нескольких лет через молдавские суды и банки, под «крышей» политиков отмывались десятки миллиардов долларов, украденных в России. Хоть и этого уже достаточно, что бы назвать Молдову территорией без будущего, сегодня само развитие страны невозможно без зарубежных заимствований. И государство постоянно наращивает долги не только внешние, но и внутренние. Дорисовывает картину мрачного будущего исход из страны наиболее активной части населения, особенно молодежи. Уже сейчас возникла проблема по привлечению рабочей силы из-за рубежа, - комментирует Ткач.

Он считает, что в таких условиях консолидация молдавского государства и объединение расколотого общества должны были бы стать императивом для президента.

– Тем более что в настоящий момент пандемия и мировой экономический кризис многократно усложняют функционирование молдавского государства и общества. Именно поэтому граждане ожидали, что самые первые шаги нового президента будут отвечать возникшим экзистенциальным вызовам, укреплению государственных институтов и решению самых неотложных задач, достижению общественно-политического консенсуса. Тем более, что большая поддержка, полученная на выборах, а также отставка правительства Иона Кику, как того требовала Майя Санду и ее сторонники, предоставили ей возможность действовать как бы с чистого листа.

Однако вместо формирования правительства народного доверия, либо технократического кабмина, который бы работал до внеочередных выборов в парламент, Санду затеяла возню вокруг роспуска парламента. Четко зная прописанные Основным законом варианты, президент отправила в Конституционный суд запрос с требованием разъяснить возможность самороспуска парламента. Когда КС отверг эту авантюру, появилась другая. Теперь депутатам предложено подписать декларацию о том, что они хотят распустить законодательный орган. Все эти «хитрости» или глупости уже отодвинули начало процесса отставки парламента. Но, главное, они привнесли в ситуацию неопределенность и хаос, так как неясен вектор движения, - подчеркнул журналист.

Он добавил, что такая же неопределенность сохраняется и в вопросе формирования правительства.

– Опять же есть обращение в КС об уточнении функций временного правительства ( в том время как не понятно зачем это нужно), а на момент написания этих строк президент прямо не сказала, что она собирается назначить кандидата в премьер-министры. То есть, у Майи Санду, по-видимому, нет ясного видения в вопросе формирования правительства. Оппоненты упрекают президента, и скорее всего, справедливо, что она боится взять на себя ответственность за положение дел в стране, так как в итоге у нее мало что получится, и неуспех приведет к низким результатам ПДС на досрочных выборах в парламент. Получается, что по двум ключевым, кричащим проблемам президент делает ровно противоположное тому, что ждет общество и требует ситуация.

Своими действиями Санду провоцирует бездеятельность и хаос в основных институтах молдавского государства – парламенте и правительстве. Она вызывает институциональный паралич РМ. Более того, отсутствие ясной линии по внутренним проблемам Майя Санду решила заменить внешней активностью. И здесь мы видим три важных события: встреча с президентом Румынии, визит в соседнюю Украину, а также в Брюссель.

Все это, конечно, имеет смысл, но в обстановке, когда президент не только не контролирует парламент и правительство, но и ничего не делает, чтобы эти институты на определенном временном участке эффективно функционировали, значение подобных встреч в значительной степени обнуляется. В Брюсселе Майе Санду открыто сказали, что разморозить сотрудничество без дееспособного правительства и парламента никто не собирается. Но это было ясно с самого начала, и аналитики предупреждали Майю Санду, что будет именно так. И президент оказалась у разбитого корыта. Кроме того, после визита в Киев, возникли опасения, что там глава молдавского государства пыталась достичь договоренностей по политико-экономической блокаде Приднестровья.

Усиление контроля на границе Украины и Приднестровья (под видом борьбы с контрабандой), экспорт в Молдову электроэнергии из соседней страны, чтобы сократить поставки с Молдавской ГРЭС ( и поступления в местную казну), вкупе с заявлениями о выводе российских миротворцев предвещают рост напряженности во взаимодействии с Тирасполем. Но для укрепления молдавской государственности нужен ясный план решения приднестровской проблемы, а не новый конфликт с Тирасполем, - заметил Ткач.

Он не преминул заметить, что в это же время в молдавском обществе возник новый очаг напряжения. Речь идет об отмене Конституционным судом закона о функционировании языков, принятом вместо аналогичного, признанного устаревшим в 2018 году той же инстанцией.

– Имеет ли этот сюжет отношение к Майе Санду? Разве не знали социалисты и депутаты «За Молдову», что подобное может произойти? Безусловно, предполагали. Но и после 2018 года ни блок «ACUM», ни ДПМ не желали голосовать за данный законопроект. А для внесения изменений в Конституцию и подавно не было нужного количества голосов. Поэтому ПСРМ и попыталась «прыгнуть в последний вагон», чтобы их потом политические противники не обвиняли в полном бездействии. Однако есть и другая сторона вопроса. Мы знаем, что в нынешний состав КС были делегированы представители ПДС и платформы «DA». Мы также помним о перевороте в КС, когда с должности председателя был смещен представитель ПСРМ Владимир Цуркан. Он, кстати, имел отличное мнение от коллег, признавших закон о функционировании языком неконституционным.

Кто обратился в КС с запросом по поводу особого статуса русского языка? Депутаты блока «ACUM», сторонники и единомышленники Майи Санду. На момент написания этих строк действующий президент никак не высказалась о ситуации вокруг русского языка. И социалисты обвинили ее в том, что она не защищает интересов русскоязычных, как обещала во время предвыборной кампании. Но независимо от того, как ситуация с русским языком будет развиваться далее, появились дополнительные предпосылки для углубления раскола в молдавском обществе, формирования напряжения, - подчеркнул журналист.

Он напомнил – в Брюсселе Майе Санду сказали, что некоторые решения (по «Victoriabank») и «спорные» законы, принятые депутатами ПСРМ и группы «За Молдову», являются препятствием для возобновления полноценного сотрудничества. А это — так называемый «закон о миллиарде», решение о снижении возраста выхода на пенсию, которые были приняты в интересах граждан Молдовы.

– И вот теперь президенту необходимо что-то делать, скажем, через КС, чтобы отменить раздражающие МВФ и ЕС законопроекты и решения. В данной связи нам следует вспомнить, что Майя Санду, будучи премьер-министром, приветствовала передачу всего банковского сектора страны иностранцам. Это было условием соглашения, подписанного в 2019 году между правительством Молдовы и МВФ. Перечисленные (и другие известные) моменты убеждают: мы получили ясный сигнал, что новый президент будет стремиться к тому, чтобы выполнить условия внешних партнеров.

Но разве они сделали Майю Санду президентом? Таким образом, подводя краткие итоги первому месяцу деятельности Майи Санду на посту президента, мы может констатировать, что ей не удалось встать на путь объединения общества и консолидации государственных институтов РМ. Наоборот, есть признаки и сигналы, что в Молдове ситуация стала более неопределенной, хаотичной, государственные институты не функционируют должным образом и в интересах граждан, в обществе углубляется раскол, растет напряжение. Молдова становится все более зависимой от внешних сил, и возможно, страна станет зоной конфликта на постсоветском пространстве.

Конфликта, направленного против России. Это очень серьезные трещины на теле молдавской государственности, и есть приметы, указывающие, что новый президент способствует негативным процессам. Не зря уже появились заявления, что Майя Санду не соответствует высокой должности, и нужно готовиться к процедуре импичмента, если в ближайшее время мы не увидим позитивных тенденций в действиях главы государства. Но это очень плохой сценарий, так как если он будет запущен, страна будет ввергнута в полный хаос. Не избрали ли молдаване себе президента-терминатора? Этот вопрос пока остается открытым, - заключил Ткач.

Подготовил Михаил Генчу