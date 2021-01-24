«Республика Молдова 2.0» - как перезагрузить страну после 30 лет системных ошибок?

Депутат парламента Богдан Цырдя отреагировал на решение КС. Ранее Конституционный суд признал неконституционным Закон о функционировании языков, согласно которому русский язык получал в стране статус языка межнационального общения.

- Вот так Майя Санду «сохраняет и развивает языки каждого этноса в Молдове». После выборов плюнула в лицо десяткам тысяч русскоязычных граждан, поверившим её обещаниям. Людей жалко. Их «сандуисты» держат за скот. Но Санду рано радуется. Уверен, граждане напомнят ей об этом. И очень скоро, - написал в соцсетях Цырдя, один из авторов этого законопроекта.

Рассуждая по мотивам этого высказывания, стоит несколько расширить проблематику противоречий между прорумынским меньшинством и промолдавским многонациональным большинством населения страны. Национальная, языковая, мировоззренческая принадлежности, часто пересекающиеся друг с другом – это лишь вершина айсберга данного многолетнего конфликта. На заре независимости современной Молдовы, 30 лет назад, агенты Запада сделали все, чтобы изначально лишить молодое государство родной семантики ее народа, ее прошлого.

Более того, было сделано все, чтобы мы, народ, навсегда забыли, что эта страна должна принадлежать нам и только нам, а не дядям в дорогих пиджаках. Дело в том, что признание Конституционным судом неконституционности Закона о функционировании языков возвращает нас к известным вопросам дружбы и розни в пределах нашего государства. Судьба этого закона, который давал особый статус русскому языку, — так и не стала индикатором волеизъявления большей части населения Молдовы.

Народ в этом вопросе никто не спрашивал. Просто одни политики решили, что время для этого законопроекта настало именно сейчас, а другие решили, что его время не должно прийти никогда. Народ в нашей стране уже 30 лет ни о чем не спрашивают, потому что, во-первых, у нас полностью компрадорская элита, а во-вторых, наше государство построено на принципах, условно говоря, капиталистического феодализма с явными вкраплениями родоплеменных отношений. В этом случае спрашивают не народ, а своих кумовьев, родичей и партнеров по бизнесу.

Чтобы люди осознали, что у них нет друзей среди политиков, следует вспомнить известные эпизоды истории ХХ века и убедиться: противостояние происходит не между политическими группами и не между геополитическими повестками, а между двумя социальными классами – правящим, то есть, политико-предпринимательским, и не правящим – всеми остальными, коих подавляющее большинство. Никого в верхах не интересуют права кого бы то ни было, вне зависимости от этнической принадлежности.

Если бы наша элита была поистине национальной, а не компрадорской, если бы у нас строили социальное государство, а «лифты» работали бы не через бизнес, крестины, венчание и постель, – то все необходимые законы уже давно были бы приняты, в том числе и Закон о функционировании языков. Даже сейчас, на фоне демарша судей КС, русскоговорящие жители Молдовы не смогут объединиться, чтобы сообща требовать упрочить положение русского языка в стране.

Им попросту не дадут это сделать. Потому что у нас отсутствует полноценное базовое образование, культура массовых собраний, политическая просвещенность. Мы не отдаем себе отчета в том, что страна уже давным-давно распродана, а ее народ – как человекобатарейки в «Матрице», просто бесплатный ресурс для выкачивания сил, времени и последних денег.

В Молдове на смену нынешнему истеблишменту должна прийти новая политическая сила, которая будет поистине социально ориентирована и решит отстаивать исключительно интересы собственного государства, а не чьего-либо другого. Та политическая сила, которая выйдет из настоящей элиты нашего общества – думающих, образованных людей, способных решаться на важные поступки и брать на себя за них ответственность. Та сила, которая не только возьмет курс на построение государства социального благоденствия, но и произведен перезагрузку всего государства во имя процветания его народа.

Необходимо переписать и принять в новой редакции Декларацию о независимости, откуда следует удалить пассажи, наполненные прорумынским реваншизмом и намеками на унирю. Также Молдове нужен новый герб и флаг, без государственных символов и цветового сочетания, принятых в Румынии.

Кроме того, надобно утвердить в качестве текста гимна нашего государства другие стихи. Бессмертное произведение гениального Матеевича – бесспорно повод для гордости молдавским литературным наследием, но в этом стихотворении нет того, что необходимо гимну любого государства – образов великого прошлого, семантических его основ и устремления в достойное будущее.

Вопрос лишь в том, кто возьмет на себя эту непростую задачу – «перезагрузить» Республику Молдова.

Автор: Николай Костыркин