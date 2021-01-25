Первый хам Кишинева задержан: Водитель, гонявший по парку Долина Роз, дает показания в полиции

Парень признался в том, что с друзьями устраивал гонки. "Комсомолка" писала о том, молодые люди устроили гонки на автомобилях в парке Долина роз в Кишиневе. А менее, чем через двое суток, один из "гонщиков" был задержан.

В настоящее время он дает показания в полиции. Рассказывает, с кем был, когда, во сколько и что делал. В общем, признался во всем, сдал всех. Так что скоро задержат и других.

Автомобиль его тоже попал в соцсети, только теперь уже не с видеокамер наружного наблюдения, а полицейской хроники. Номер авто говорит сам за себя и дает точную характеристику владельцу - "ХАМ 1".

Гонка на аллее была ради поста в соцсетях. Гонщикам нужны лайки и попадание в топы, а о жизни они как-то и не думают.

Мэр Кишинева сразу после происшествия попросил полицию идентифицировать личности гонщиков и открыть на них дела. "Имена героев должны быть обнародованы. Я доверяю полиции и думаю, что они прольют свет, как в случае с тем, кто осквернил выставки, посвященные врачам.", написал с соцсетях Ион Чебан.

Так все и случилось. Мэр выставил фото и видео в соцсети, чтобы страна знала этих "героев".

Гонщик и его автомобиль

Надежда КИШИНЕВСКАЯ