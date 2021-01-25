Прогноз погоды в Молдове на 25 января 2021 года: Все в сад! - аномалии в Татьянин день

Синоптики рассказали, каким будет понедельник, 25 января 2021. Молдову ждет очередная аномальная погода в понедельник, 25 января 2021, в Татьянин день.

С одной стороны, это хорошо. Будет тепло - до +10 градусов днем, ночью - +3...+4 градуса. И можно смело отправляться на прогулку в парк, если работа позволяет.

С другой стороны, такая аномальная погода бьет по самочувствию, особенно, по метеозависимым людям и другим, страдающим разными недугами.

Вечером синоптики прогнозируют дождь.

Скорость ветра - до 18 км/час.

Преимущественно облачно.

В последующие сутки резко похолодает.

Павел МУНТЯН