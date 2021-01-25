Марк Ткачук: Черный день наступил. Пришло время радикальных социальных перемен

О том, как Игорь Додон и Майя Санду обманули избирателей, о правящем политическом классе, о плане действий Гражданского Конгресса и почему учителя и врачи – государствообразующие фигуры нашего времени, Марк Ткачук в эксклюзивном интервью для eNews.md

Марк Евгеньевич, год назад прошла регистрация партии «Гражданский конгресс». Сейчас страна накануне досрочных парламентских выборов. Готов ли Гражданский конгресс к этому первому поединку? Насколько я понимаю, партия будет участвовать в выборах?

Гражданский конгресс был первым, кто заявил о необходимости досрочных парламентских выборов. И Гражданский Конгресс будет участвовать в парламентских выборах. Самым активным образом.

О том, что этот Парламент протух и превратился в токсичную политическую помойку мы заявили более года назад. Тогда это был глас вопиющего в пустыне. Сейчас так считает большинство общества. Тяжелейшие месяцы пандемии и карантина показали, что парламентарии умудрились прожить все это время своей особой жизнью, полной интимных радостей и удовольствий. Они весело кучковались в какие-то свои мутные коалиции, делили сигаретные трафики и карьеры, боролись за дьюти фри, за возможность друг друга открыто перекупать и перепродавать по спекулятивной цене. А еще они все по очереди нас воспитывали, призывали соблюдать, терпеть, входить в положение. Не предлагая ни государственной поддержки, ни внятной программы выхода из гибельного кризиса.

Конечно, такой Парламент должен быть распущен. Но этого мало. Нужно сделать все возможное, чтобы следующий Парламент был другим. Пусть он представляет разные силы. Но эти силы должны быть политическими, а не криминальными. Пусть Парламент будет местом жарких дискуссий о будущем страны, но только не биржей пороков и компромата.

И это не доброе романтическое пожелание. У молдавского государства осталось совсем не много времени до полного и окончательного социального и экономического банкротства. Примерно два-три года. Именно столько времени нас отделяет от того момента, когда число пенсионеров превзойдёт число занятых в экономике. И те, кто этого не понимает из молдавских политиков, как говорится в старинной поговорке, либо дураки, либо подосланные.

В отличие от беззаботного политического класса, на уровне общества или, как принято говорить, на уровне простых людей ощущение общенационального крушения чувствуется острее, точнее и больнее. Для большинства людей крушение происходит прямо сейчас. Каждый день. Каждый час. Невозможность оплатить собственное физическое выживание, свое, своих детей и родителей, оплатить ежедневный и постоянно дорожающий билет на жизнь – это то, что сегодня переживает восемьдесят процентов населения. От бюджетников и пенсионеров до предпринимателей, которые еще год назад чувствовали себя куда увереннее.

Именно поэтому нужны не просто досрочные выбор. Нужны выборы, которые очистят и зачистят Парламент. Нужны выборы, которые превратят законодательный орган в штаб стремительной социальной модернизации молдавской республики. В штаб спасения все еще живущих в Молдове людей. Полутонов, судя по всему, в грядущей кампании не будет. И не должно быть.

Гражданский конгресс способен быть силой, способной мобилизовать протестные голоса избирателей? Не сыграл ли злую шутку с вами бойкот президентских выборов? Партия будто бы ушла в тень, оказалась длительное время не на слуху.

Понятно, это был очень непростой год. Оказаться через два месяца после регистрации в условиях карантина, когда все главные инструменты политической борьбы – массовые встречи с избирателями, акции протеста, просто собрания своих активистов – невозможны, все это внесло определенную долю замешательства. Кроме того, с середины апреля все телевизионные каналы без исключения оказались наглухо закрыты для Гражданского конгресса, включая любое упоминание этой партии в новостях. Кавкалюки, Канду, Сергеи Сырбу, Никофорчуки, Решетниковы, Виорелы Морари – прочие выдающиеся люди - не покидали и не покидают телевизионных экранов. Представителей Гражданского конгресса вы на этих каналах не увидите. Принципиально ситуация не изменилась до сих пор.

Конечно же, это с порога способно было демотивировать любую политическую организацию, рассыпать ее в прах. И это бы наверняка случилось, если бы с самого начала Гражданский конгресс не был собран из достаточно опытных людей - битых, искушенных с твердыми принципами. А потому мы не жалуемся, мы оцениваем это, как проявление к нам самого серьезного отношения со стороны оппонентов – и справа, и слева. Мы, безусловно, считаем такое отношение к нам заслуженным, проявлением самой высокой оценки наших способностей быть услышанными избирателями, быть угрозой для этой власти. И мы оправдаем этот аванс. Мы идем к избирателю напрямую. Без медийных посредников. Идем не с пустыми руками.

Что же касается, так называемых президентских выборов, то настоящая политика требует все-таки принципиальности. Как утверждает знаменитая поговорка: честность – это лучшая политика. Пусть в ущерб рейтингам, узнаваемости и прочим знаковым политическим трофеям. Все это нарастет, прибавится. Если в самые острые и подлые моменты истории ты остался тверд и непреклонен.

Президентские выборы говорите? Ну а теперь давайте подведем итоги.

Мы предупреждали, что так называемые президентские выборы не только не законны, а смертельно опасны для Молдовы? Мы говорили: это самые бессмысленные выборы из всех возможных? Мы говорили, что они ничего не решают, ни одной из острейших проблем молдавских граждан? Мы говорили, что этот дурной поединок тщеславий и амбиций, который просто отвлекает внимание общества от самых злободневных тем? Мы говорили, что эти выборы сталкивают одну часть общества с другой? Мы говорили, что все кандидаты в президенты лгут, когда обещают досрочные парламентские выборы?

Что мы видим сегодня? Два месяца спустя после позорного низвержения Додона и эпохального воцарения Санду?

Мы видим коллективную идейную импотенцию противоборствующих сторон. Они все еще продолжают махать кулаками после драки. Пытаются раздуть угли несостоявшегося гражданского конфликта.

К примеру, те же социалисты – известные адвокаты крупного криминала и главная партия политической провокации – просто дразнит избирателей правых партий, подленько и гаденько принося в жертву весьма важные ценности молдавского общества - межэтническую стабильность и гражданский мир. Кажется, по-другому эти деятели политикой заниматься так и не научились.

Чего стоит одна только провокация социалистов о русском языке? В ситуации, когда русский язык оставался и остается языком межнационального общения согласно целому блоку нормативных актов, когда вся задача состояла лишь в том, чтобы просто исполнять и «Закон о национальных меньшинствах и их организациях», положения Концепции национальной политики, социалисты – бах! – выносят тупейший по содержанию законопроект о русском языке. Многократно сужающий функции русского языка в Молдове, в сравнении с теми законодательными нормами, которые еще полноценно действовали. Ну и предсказуемо получают асимметричный ответ от таких же узколобых провокаторов - парламентариев правых партий и персонажей, отчего-то считающих себя судьями Конституционного суда.

И справедливости ради следует признать: после ксенофобного решения Конституционного суда по русскому языку, после погромных заявлений советника Майи Санду – Аллы Немеренко, после недвусмысленного заявления Игоря Гроссу понятно, что сторонники Санду с вдохновением готовы участвовать в подобных провокациях. Без всяких преувеличений они готовы исполнять роль фанов идейного наследия маршала Антонеску. Готовы - с шокирующим для XXI века энтузиазмом и самыми пещерными инстинктами - не только репрессировать полиэтничную молдавскую реальность, но и утверждать безоговорочную этнократическую диктатуру. Нищета, коррупция, произвол судей и депутатский бандитизм для этих деятелей оказываются не столь актуальными в сравнении с острой необходимостью заткнуть рот русскоязычным гражданам Молдовы. Аплодисменты посла Румынии Даниела Ионицэ по этому поводу кажутся особенно вопиющим актом политического мракобесия. Румыния – страна Европейского союза, являющегося сопосредником в переговорном формате по приднестровскому урегулированию. И выкорчевывание русского языка из молдавского законодательства, глумление над законом о языке от 31 августа 1989 года – не лучший способ достичь взаимопонимания с жителями приднестровского региона.

Взаимная безыдейность и скудоумие, неспособность предложить обществу ясную программу совместного выживания толкает политиков господствующих партий во все тяжкие. Они вбрасывают в общество самые тяжелые политические наркотики, сеют ненависть среди простых людей. Спасибо вам за это, Майя Григорьевна и Игорь Николаевич. У вас это получается. Мир в Молдове с каждым днем становится менее надежным и крепким.

Ладно социалисты, а чем увлечены их зеркальные близнецы - правые партии? Чем они заняты? Каков их план действий? Выясняется, что все они озабочены исключительно одним вопросом. Им для полного и комфортного воцарения не хватает самой малости - своего собственного генерального прокурора. Без этого они ну никак не чувствует себя полноценными политическими фигурами и ответственными правителями. Убрать Александра Стояногло – стало их своеобразной национальной идеей, объединившей и сплотившей всю политическую нечисть – от осколков партии Плахотнюка, фейсбучных фриков до активистов партии Шор. Цель одна - найти вместо неудобного Стояногло такую прокурорскую дубину, которую опять можно нацелить на масштабные репрессии против предпринимателей, возобновить инкассацию привычной политической ренты, прижать к ногтю политических оппонентов, снять навсегда нависшую угрозу правового возмездия, а заодно сформировать внутри этого Парламента новое правое парламентское большинство. Естественно, проевропейское и реформаторское. Не требующее никаких новых выборов. Без «прокурорской дубины», одной лишь силой и обаянием реформаторских замыслов и идей, сформировать такое большинство, понятно, не получается.

И, наконец, вскрылся и стал очевидным главный обман участников недавней президентской гонки. Они, конечно, наврали всем нам про досрочные выборы. Не хотят они уходить из этого Парламента.

Смертельно боятся встречаться с избирателями. Им нечего предъявить избирателям. Ни из своих прошлых заслуг. Ни из своих возможных намерений. Всем им – владельцам роскошной недвижимости и оффшорных счетов - очень сложно сымитировать искреннюю озабоченность гибельным положением большинства граждан: от удушающих тарифов до смертельной коронавирусной жатвы. Они даже не в состоянии обозначить примерную дату вакцинации в Молдове. Даже этот вопрос они умудрились превратить в некий конфликт между Западом и Востоком, забалтывая вопрос жизни и смерти сотен тысяч наших граждан.

Вот и весь итог президентских выборов.

Что же предлагает Гражданский Конгресс молдавскому обществу? Каков ваш план действий?

Именно план действий. Это, над чем мы продолжали работать все предыдущие месяцы. Честно говоря, нам с самого начала очень хотелось, что этот был план не отдельной партии - Гражданского Конгресса. Нам очень хотелось, чтобы в его разработке поучаствовали все заинтересованные политические силы. Понятно почему. Авторитет такого плана, его полнота и всесторонность, его общественная легитимность были бы много выше. Мы бы показали пример настоящей общенациональной консолидации. Подняли бы самооценку молдавского общества, страдающего от комплексов собственной никчемности, провинциальности и заброшенности.

И мы обратились напрямую ко многим политическим партиям. Прошлым летом. Знаете, сначала все согласились – и PAS, и социалисты. И мы даже придумали своеобразную постоянно действующую «арену конструктивных идей», с известными и авторитетными модераторами, с обратной связью с инициативами неправительственных организаций, с онлайновыми комментариями и оценками известных международных экспертов. Такая арена безусловно способна была пробудить и пробудила бы интерес общества к самым разнообразным идеям чудесного выхода из гибельного пике, в которое сваливается молдавская республика. Но потом все они разом, практически в один день отказались от столь непривычного и трудоемкого для себя испытания. Оказалось, что бросаться фекалиями друг в друга - дело куда более привычное, натренированное и испытанное, чем напрягать мозги в поисках решений проблем, считаемых нерешаемыми.

Все. Это – прошлое. К этому в ближайшее время возврата, увы, не предвидится.

Самое время понять и прочувствовать две простые вещи.

Первое. Так, как мы жили и развивались – точнее, деградировали - последние 30 лет больше жить не получится. Нужно ставить жирную точку. Извлекать уроки. Переворачивать эту страницу. Мы не случайно дожили до стадии захваченного государства. Мы не случайно завонялись в последние два года до полного распада государственных и правовых институтов. Все это закономерный итог развития страны, в которой сама независимость была объявлена наполовину – от СССР, оставляя вопрос возможной утраты государственности открытым и в некоторых случаях желанным. В такой стране неизбежно минимум половина политического и управленческого класса всегда будет состоять из ворья, взяточников и предателей, живущих одним днем.

Ну и конечно же, когда люди, большинство граждан с самого начала низведены до статуса домашних животных, которых просто нужно время от времени бог весть чем подкармливать, когда цели государственного и экономического развития не определены, когда природные ресурсы и плодородная земля – лишь топливо сиюминутных интересов, когда понятие социальной справедливости – предмет циничного ржания, то ждать перемен к лучшему – верх политической наивности.

Второе. Молдова дошла до ручки. Но как это не парадоксально, именно сейчас и возможны в Молдове принципиальные системные перемены. Перемены в экономике, социальной политике, в образовании и культуре, в изменении демографического потенциала, в экологической безопасности. Именно сейчас, когда политический класс растерян и дискредитирован, нужно перевернуть всю эту пирамиду интересов так, чтобы в ее основании было не только абстрактное и непонятное верховенство права – а в первую очередь социальная справедливость. И это принцип должен быть закреплен в новой Конституции, стать правовой осью, определяющий на долгую стратегическую перспективу смысл и цели существования молдавской республики.

Сначала про некоторые «Не», без которых не случится ни выживания страны, ни ее модернизации.

В стране, в которой единственным ресурсом являются люди не могут действовать тарифы на тепло и электроэнергию, не совместимые с жизнью. А они именно таковы. И таковы они не в силу рыночных механизмов. Все знают, что это прямое следствие узаконенного воровства и сговора господствующих политиков. Энергетическая мафия должна сидеть в тюрьме. А простой народ не должен отдавать им последние средства на строительство их личной элитной недвижимости и бесконечное накопление семейных сокровищ.

В стране, в которой единственным ресурсом являются люди, не может быть пенсий и стипендий, несовместимых с выживанием. Пенсионеры, вне зависимости от начисленной пенсии, должны получать безусловный базовый доход, равный прожиточному минимуму. Для детей до 21 года должен действовать накопительный базовый доход, способный открыть молодежи путь к дальнейшему и образовательному, и профессиональному росту.

В стране, в которой единственным ресурсом являются люди, не может быть исключительно рыночно-клиентской системы здравоохранения. Опыт пандемии показал, что здоровье и долголетие – это не товар, это – национальное достояние. А потому здравоохранение должно быть массовым, качественным и превентивным. Это в первую очередь вопрос политической воли, а уже потом поиска ресурсов для ее поэтапного обеспечения.



В стране, в которой единственным ресурсом являются люди, не могут закрываться школы и университеты, а среднее и высшее образование не может быть больше заложником общеэкономической деградации. Модернизация страны должна начаться именно с образования. Освободить учителей от бухгалтерской писанины, создать центры массовой переподготовки педагогических кадров на основе тех лучших международных стандартов, которые обеспечивают высокий уровень конкурентоспособности учащихся.

Пережитый 2020 год требует от нас нестандартных решений. Мы сегодня твердо знаем, что врач и учитель – это государствообразующие фигуры нашего времени, они требуют иного отношения государства. Статус государственных служащих для врачей и учителей – это безоговорочное требование времени.

Ну а теперь не менее важное. За чей счет весь этот триумф социальной справедливости должен реализовываться?

Знаете, тут уместен давно совсем другой вопрос. Вопрос, который не звучит ни с телевизионных экранов, ни с парламентской трибуны. Молдова собирается становиться богатой и развитой страной? Молдова собирается становиться страной, в которой будет не только остановлен исход населения, но напротив – вновь поднимутся строительные краны и закипит нормальная индустриальная жизнь? Да что там индустриальная жизнь, мы способны добиться элементарной продовольственной безопасности? Стать хотя бы активно развивающейся аграрной страной, а не обществом, паразитирующим на денежных переводах наших гастарбайтеров?

Наш ответ на этот вопрос утвердительный. И пусть нас поправят, пусть предложат иные решения. Мы готовы слушать и слышать всех, кто готов вносить конструктивные идеи.

Но сейчас мы говорим вот о чем. Для запуска экономики требуется срочная декриминализация налоговой системы. Жизненно необходимо возращение нулевой ставки налога на реинвестируемую прибыль для всех экономических агентов. Мы повторяем истины, многократно проверенные и опытом, и экономической теорией. В обескровленной, иссушенной кризисом и политической нестабильностью экономике только сочетание платежеспособного спроса населения с максимальной либерализацией предпринимательской среды способно вывести хозяйственную систему из провала, способно за счет косвенных налогов насыщать государственный бюджет.

И, конечно же, необходимо открыто, на весь свет объявлять Молдову зоной экологического бедствия. Без заинтересованной международной поддержки мы сами не сможем ни очистить свои реки и колодцы от сульфатов и прочей дряни, мы не сумеем остановить деградацию черноземов и реализовать действенную программу по спасению лесов. Это не то, что можно откладывать дальше на какой-то там черный день. Черный день уже наступил.

Что же касается любимой темы наших либеральных реформаторов – реформу судебной системы и прочие бантики, то тут мы согласны с их самыми радикальными предложениями, включая люстрацию судей. Просто мы полагаем, что в обществе должен возникнуть массовый запрос на справедливое судопроизводство. А этот запрос не возникнет в стране, в которой подавляющее большинство граждан думает о ежедневном выживании, а не о верховенстве права.

Вот с этими идеями мы и идем к избирателю. На основе таких подходов мы и готовы объединять наше общество. Пришло время принципиальных и радикальных социальных перемен. Все остальное – сознательный обман и очень быстрый распад всего того, что мы называем и молдавским обществом, и молдавским государством.