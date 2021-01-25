На любом другом языке, кроме румынского, в Молдове поставили крест

КС постановил, что никакой другой язык не может иметь тот же статус, что и государственный "румынский" язык. "Судя по первым комментариям, мало кто понял, что решил Конституционный суд по поводу использования языков в Молдове", - комментирует в соцсетях журналист Евгений Чебан решение КС по поводу закона о функционировании языков на территории Молдовы.

"Если излагать коротко, то главные выводы суда состоят в следующем:

1. КС не просто отменил в спешке принятый парламентом новый закон "О функционировании языков", суд сделал невозможным принятие подобного закона в будущем.

2. КС постановил, что никакой другой язык не может иметь тот же статус, что и государственный "румынский" язык.

3. Согласно решению КС, русский язык не может быть поставлен в более привилегированное положение по отношению к другим языкам этнических меньшинств (украинскому, болгарскому, гагаузскому и т.п.)

4. Государственный "румынский" язык, по решению КС, является символом единства молдавского народа, будучи неотъемлемой частью конституционной идентичности.

5. "Каждый гражданин, который живет на территории страны и стремится интегрироваться в общество, активно участвовать в демократических процессах и пользоваться возможностями, которые предоставляет государство Республика Молдова нуждается в знании государственного языка", - цитата из решения.

Два последних пункта ставят крест на попытках построить в Молдове полиэтничную гражданскую нацию.

Все вышеперечисленные тезисы теперь часть пресловутой "конституционной материи" и могут быть изменены только с помощью внесения изменений в текст самой Конституции.

Поэтому любые попытки принять новый органический закон, противоречащий этим выводам КС, будут выглядеть как популистская провокация, направленная на еще большее разжигание межнациональной розни. Потому как такой закон с легкостью будет оспорен в том же Конституционном суде и отменен", - заключает Евгений Чебан.

Игорь КРУДУ