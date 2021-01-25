А переписька-то голая: Топ-5 причин, почему в Молдове нельзя использовать данные переписи населения 2014 года

Хорошая перепись – клад для страны, которая хочет развиваться, но это, похоже не про Молдову. Перепись 2014 года была всего-то неполные семь лет назад, а ощущение, что прошло больше, чем после развала Советского союза. А все потому, что перепись населения в мае 2014 года всплывает только в качестве манипуляторного инструмента, а не как документ, на основе которого развивается государство.

Итак, почему нельзя ориентироваться на данные переписи.

И на это у нас пять причин.

1. Размер недоучёта

Каждый раз, когда в компании из граждан Молдовы вспоминают о переписи 2014, кто-то да скажет: «А ко мне не приходили». И таких немало. Почему? Что это за перепись населения, которая не ко всем «пришла»? Разве перепись – это не точный пересчет всех, кто находится внутри границ государства под названием Республика Молдова?

Оказалось, что пересчитали, действительно, не всех. Кого успели, кто захотел, и тех, кто подвернулся, остальные – не интересно.

Далеко ходить не будем. В статье «Википедии» про молдавскую перепись черным по белому написано: «Национальное бюро статистики Республики Молдова оценило размер недоучёта и уклонения от участия в переписи».

То есть комиссии, ответственная за пересчет граждан по головам, хорошо известно, что данные не полные?

Далее написано, что недоучет в масштабах всей страны составил 9%, но больше всего неподсчитанного населения в Кишинёве – 41%. То есть в столице переписчики звонили в квартиры не многим больше, чем половине кишиневцев.

По итогу Бюро статистики сообщило, что в переписи 2014 приняли участие 2 миллиона 804,8 тысяч человек. А самом Кишиневе были опрошены лишь 339,1 тысяч человек. Как вы понимаете 339 тысяч человек – это треть столицы не больше.

2. Домохозяйства без дома и хозяйства

Что же делают статистики с недоучетов и отказами участвовать? Частичная перепись по выборке, как при соцопросах, имеет право быть, но тогда это необходимо отразить и в документах, которые описывают процесс переписи.

Например, можно было бы сделать выборку, постучать не во все квартиры, собрать часть данных. Дальше «дорисовывать» цифры. Не с потолка, конечно. Для этого есть формулы, правила, статистика, все-таки, наука. Но есть ли доверие к нашим гражданам, которые отвечают за описание полной картины народонаселения в стране на основе лишь «куска» данных, это не простой вопрос.

3. Естественный прирост «румын»

И вот этими цифрами с недоучетами и отказами попользовался Конституционный суд Молдовы на прошлой неделе, когда решил, что русский язык тут нужен лишь незначительному количеству населения.

Удельный вес молдаван в сравнении переписи 2004 и 2014 годов упал с 75,8% до 75,1%. А вот румын стало больше – с 2,0% до 7,0%.

В ранге самых многочисленных национальностей украинцы переместились на 3-е место (6,6%), гагаузы на 4-ом – 4,6%, а русские на 5-ом месте – 4,1%.

Кстати, такое изменение соотношения молдаван к другим национальностям сами статистики связывают с процессами смены национально-политической идентичности. И тут же важная приписка: «а не стало результатом иммиграции или естественного прироста “румын”». Но похоже, что у молдавского КС произошел какой-то естественный прирост «румын», потому что они напрочь отмели такое явление, как масса русскоговорящих называют себя молдаванами по месту рождения из-за смеси национальностей внутри семьи.

Если гражданин Молдовы, в принципе, украинец, чуть-чуть русский, возможно еще дед-портной был евреем, а не хохлом, и сражался в Красной армии, а второй дед из Ясс и служил на стороне фашиствующей румынской армии, то реакция чаще одна.

«Да ну ее всю эту генетику, пишите – молдаванин». И тут неважно, что многонациональная семья говорила друг с другом только на русском.

При этом по статистическим данным родным русский назвали лишь 9,7%. И это возможно, учитывая все неучёты и приблизительные статистические данные.

Если в Молдове реально лишь 9,7% людей говорили на русском, а остальные на молдавском/румынском, то можно было бы день прожить, бегать по столице и встретить, даст бог, одно русскоговорящего.

Но такое невозможно.

Статистика

4. Есть ли гастарбайтеры за границей?

Одним из вопросов в переписи, был о членах семьи, которые живут и работают за рубежом. Вопрос интересный и важный, ведь так и не знаем, сколько трудовых мигрантов прилетают на родину лишь на Рождество и Пасху.

Только представьте перепись в селе. Подходят к бабке, спрашивают: «А кто в соседнем доме живет, там не открывают». Бабка и выдаст: и про соседку в Италии, ее мужа и старшего сына на стройке в России и дочери, которая живет у тетки в соседнем селе. Вот вам и учтённое домохозяйство нарисовалось.

Гастарбайтеров вообще можно записать кем угодно, с каким угодно родным языком в любую статистику. Диаспора у нас палочка-выручалочка.

5. Результаты через три года

Среди явных проколов «Переписи-2014» можно назвать и затягивание результатов. Народ считали в мае 2014 года, а результаты озвучили 31 марта 2017 года. Три года для статистики, конечно, не срок, но это было слишком для нашей небольшой страны. Все начали забывать, что «перекличка» была, а результатов никто в глаза не видел.

Вообще, перепись населения – это очень важная база данных для государства. Она указывает на проблемы и потенциалы страны. Перепись полезна и правительству, которое увидит, как стремительно стареет население, и бизнесу, который может понять для кого продавать. Хорошая перепись – клад для страны, которая хочет развиваться.

Но это, похоже не про Молдову.

Арина НЕМЦАНУ