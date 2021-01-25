Жители Кишинева судятся с очередным незаконным застройщиком

Жители Кишинева решили судиться с застройщиком. Иск на строительную фирму подали горожане, живущие на Буюканах, которые возмущены тем, что всего в нескольких метрах от их домов возводят многоэтажку.

Пока идут суды, работы остановили, но истцы опасаются, что затем стройку продолжат. Дом Сергея Поголи находится по соседству со стройкой. Там же расположен и дом Евгения Дашкевича.

–Во дворе у нас есть бассейн, видите, но строящееся здание перекрывает нам солнце, и мы не можем им пользоваться, - сообщил Дашкевич для Publika TV.

Местные жители говорят, что застройщик нарушает их право на собственность и частную жизнь. Когда началось строительство, застройщик перегородил всё стройматериалами, бетоном, грязью, ничего не убрали, конечно, это горожан беспокоит. Строители снесли забор, являющийся муниципальной собственностью.

На неделе намечены два судебных слушания в Апелляционной палате.

– 27-го числа, с оговоркой на то, что постановление заменяет удостоверяющий сертификат, фирма рассчитывает на принятие решения, которое аннулирует постановление первой инстанции и новый вердикт, согласно которому, мэра обяжут выдать авторизацию на строительство 11-этажного дома и признать право на возведение здания, - сказал адвокат Михай Балан.

Если суд вынесет решение в пользу застройщика, люди говорят, что обратятся в вышестоящие инстанции.

Разрешение на строительство подрядчик получил в 2017 году.

Примечательно, что эта же фирма выделила деньги на реконструкцию одного из скверов на Буюканах. Советник столичного градоначальника Наталья Иксарь ответила, что примар Ион Чебан распорядился отозвать урбанистический сертификат, полученный компанией.