Уникальная для зимы картина в Молдове: На Днестре зимует стая лебедей

Местные жители подкармливают птицу. Десятки лебедей остались перезимовать в Молдове. Они выбрали реку Днестр на участке, который находится недалеко от города Сорока, передает diez.

Местные жители очень ценят красоту этих птиц и приносят им еду. Некоторые фотографируют, а другие любуются ими издалека. Экологи предполагают, что некоторые лебеди не мигрируют из-за климатических условий, которые могут на них повлиять.

Лебеди на Днестре недалеко от Сорок.