Уникальная для зимы картина в Молдове: На Днестре зимует стая лебедей

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Общество
Местные жители подкармливают птицу. Десятки лебедей остались перезимовать в Молдове. Они выбрали реку Днестр на участке, который находится недалеко от города Сорока, передает diez.
Местные жители очень ценят красоту этих птиц и приносят им еду. Некоторые фотографируют, а другие любуются ими издалека. Экологи предполагают, что некоторые лебеди не мигрируют из-за климатических условий, которые могут на них повлиять.
Лебеди на Днестре недалеко от Сорок.
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