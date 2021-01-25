Антикоррупционная прокуратура заявила, что судья, которая освободила из-под ареста Виолера Мораря, сделала это в ситуации конфликта интересов.

"Это произошло в условиях наличия конфликта интересов между судьей и обвиняемым. Мы подтверждаем правдивость информации, недавно появившейся на TV8, согласно которой три года назад Антикоррупционная прокуратура под руководством Виорела Мораря вынесла постановление о выведении судьи Марии Тертя из-под уголовного преследования и о прекращении уголовного дела в ее отношении.

Более того, в 2019 году та же судья продлила ордер на арест Юрие Борша. Напомним, что братья Борш недавно были реабилитированы после того, как было установлено, что в 2018 году они незаконно подвергались преследованиям по судебному делу, задержаниям, арестам и лишению имущества по заказному делу".

Морарю были предъявлены обвинения в превышении полномочий, подлоге, незаконном аресте и умышленном преследовании невиновных людей. Все эти действия были совершены в отношении совладельцев сети АЗС "Vento", заявила Генпрокуратура.

Прокуроры подала апелляцию на решение Кишиневского суда от 20 января, которым было полностью отклонено ходатайство о продлении ареста Виорела Мораря.

Ранее пресса сообщала, что в 2019 году при участии Марии Тертя сокращением срока заключения воспользовался Владимир "Макена" Москальчук — авторитетный в определенных кругах гражданин. Кроме того, имя судьи на протяжении нескольких лет появлялось в прессе в связи с целым рядом неоднозначных решений по неоднозначным делам.

@Sputnik