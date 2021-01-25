Примар столицы Ион Чебан недоволен деятельностью муниципальных советников. По его словам, в 2020 году местные выборные должностные лица получили 4,3 млн леев, "ничего не делая".

«4,3 миллиона леев в 2020 году получили муниципальные советники, ничего не делая. + 3000 леев за каждое заседание. Как вы думаете, это мало или много?

Я хочу спросить, кто из членов Мунсовета получает 10 000 леев просто так + 7 500 леев тоже просто так. Плюс 3300 леев за заседание МСК, где они что-то говорят в микрофон. И так 2-5 раз в месяц. Это означает минимум 26 000 тысяч в месяц, ничего не делая», - написал примар столицы в своем посте в Facebook.

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