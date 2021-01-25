«Папина принцесса»: Игорь Николаев показал редкий снимок с 42-летней дочкой

Игорь Николаев с женой Юлией и дочкой Вероникой проводит отпуск в Майами. На отдыхе к композитору присоединилась его старшая дочь – 42 летняя Юлия Николаева.

Наследница артиста, когда-то снявшаяся вместе с ним в его клипе «Пять причин», давно живет в США и видится с отцом только когда он прилетает за океан. В Инстаграме Николаев опубликовал редкий снимок с дочкой, признавшись, что встречается с Юлей не так часто, как ему хотелось бы.

- Редкие деньки со старшей дочкой. Тем ценнее! - подписал фото композитор, отметив, что снимок сделала его жена Юлия Проскурякова.

Поклонники Николаева отметили, что его дочка и жена очень похожи внешне. Тем более, что и зовут их одинаково – обе Юлии. К тому же нынешняя жена музыканта даже младше его дочери – ей 38 лет. «Папина принцесса», «Дочь Юлия так похожа с женой Юлией…», «Показалось сначала, что с женой», «Как с женой похожи, я думала, что она. У вас все на один тип», «У вас там все на одно лицо», - пишут фолловеры в комментариях.



Поклонники Николаева отметили, что его дочка и жена очень похожи внешне. К тому же нынешняя жена музыканта даже младше его дочери – ей 38 лет.

Фото: Евгения ГУСЕВА

Юлия Николаева появилась на свет в Южно-Сахалинске в первом браке музыканта. Тогда Игорь еще не был так широко известен. С первой женой композитор познакомился еще в школе – они сидели за одной партой, и когда у них родилась дочка, им обоим было по 18 лет. Девочка с детства занималась музыкой, и, закончив общеобразовательную школу, продолжила учебу во Всемирной школе искусств в Майами. Однако в какой-то момент Юля поняла, что шоу-бизнес – это не ее, и кардинально сменила профессию. Наследница Николаева занялась медициной. Выдержав огромный конкурс, она поступила на работу в одну из клиник в Майами.



Дочь артиста Юля в 2002 году снялась вместе с ним в его клипе «Пять причин».

В США Юля вышла замуж, ее избранник Джон был на 18 лет старше. Возможно, именно из-за разницы в возрасте супруги расстались после 10 лет брака. Об их разводе стало известно в 2015 году. Юля всегда отлично ладила с женами своего отца. Она сумела подружиться и с его второй супругой Наташей Королевой, и с третьей женой Юлией Проскуряковой.

Помимо того, что в США живет его дочь, у Игоря Николаева есть еще одна причина для постоянных визитов в эту страну. В Майами у музыканта есть две собственных квартиры. Композитор стал первой российской знаменитостью, купившей недвижимость в Майами. Двадцать лет назад Николаев приобрел просторные апартаменты в многоэтажке в районе Sunny Isles на первой линии от океана. Аналогичное жилье стоит здесь более миллиона долларов.