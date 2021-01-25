Сафонов: русскому языку в Молдове уже более 30 лет противодействуют радикальные унионисты

Прорумынские националисты продолжают растаскивать жителей Молдовы по «квартирам».

Об этом заявил политолог Андрей Сафонов.

– Напомним, что Закон, провозглашающий молдавский язык единственным государственным, был принят 31 августа 1989 года под уличным давлением националистов, которые окружили здание, где тогда проходила сессия Верховного Совета Молдавской ССР. Тем не менее, в условиях ещё формально существовавшего Советского Союза, умеренным силам удалось закрепить в Законе статус русского языка, как языка межнационального общения в Молдавии.

Именно это страшно не нравится все прошедшие 32 года местным националистам, их румынским патронам и западным кураторам. Дело в том, что во время румынской оккупации Бессарабии 1918-1940 годов и всей Молдавской ССР 1941-1944 годов политика Бухареста была чётко направлена на растаскивание немолдавского населения по национальным квартирам.

Это облегчило бы раскол между русскими, украинцами, болгарами, гагаузами и другими, помогло бы ассимилировать всех поодиночке. Ведь национальные меньшинства лишились бы сплачивающего стержня в виде русского языка, как языка межнационального общения, - отметил Сафонов для портала Izborsk.md.

По словам политолога, такая же линия проводится и сегодня.

– Она активизировалась с укреплением прорумынских националистических сил после избрания президентом Республики Молдова Майи Санду. Характерно, что среди подавших запрос в Конституционный суд трёх депутатов молдавского парламента один из них – Октавиан Цыку – оценивается многими экспертами именно как сторонник присоединения Молдовы к Румынии.

Несомненно, это решение внесёт ещё больший раскол в общество Молдовы. Оно сделает ещё дальше друг от друга Молдову и Приднестровье, которое отвергает национализм в любой его форме, - заключил Сафонов.

Подготовил Михаил Генчу