Интервью Ирина Гришка. iHUB Green – новый коворкинг для работы в центре Кишинева Интервью с Ириной Гришка, генеральным менеджером iHUB. Рубрика Be great together powered by Tekwill. Ирина, добрый день. Повод для интервью – самый простой. Я заходил к вам в гости в iHUB Green и понял, что вы только открылись, даже официального ивента открытия еще не было… Да, мы открылись с начала января, пока в «тестовом» режиме. Из-за пандемии ивента делать не будем. Приурочим открытие к онлайн ивенту наших партнеров – UN Women – которой пройдет 28 января. И будем считать 28 января 2021 года днем официального открытия iHUB Green. Напомни, сколько уже лет самому iHUB. Мне уже кажется, что он был «всегда»… На самом деле – только четыре года. iHUB был открыт в формате «коворкинга», в первую очередь для тех, кто связан с IT. Выбор специализации был закономерен, не зря же мы открылись в стенах Технического Университета. Какие были возможности «старого» iHUB-а и как они изменятся с открытием iHUB Green? Раньше мы предоставляли 140 мест для желающих работать у нас. Сейчас к ним добавилось еще 100 комфортных мест для работы. Причем планировку рабочих мест мы уже сделали с учетом трендов, которые диктует пандемия. Значительно увеличили дистанцию между рабочими столами. Мы и в старом iHUB провели перепланировку и сократили количество рабочих мест до 100, чтобы расстояние между ними было больше. Какая целевая аудитория для ваших услуг? Фрилансеры и небольшие команды в IT. То есть вы, как журналист или как дизайнер интерьера, тоже могли бы у нас работать, мы не придерживаемся жестких ограничений, но, в первую очередь, мы интересны именно для людей из IT индустрии. Почему? С открытием iHUB Green мы хотим расширить сферу нашей деятельности и услуг. Кроме непосредственно аренды рабочего места и всех сопутствующих приятных мелочей мы хотим сделать акцент на собственных образовательных программах, особенно для женщин. Негласно мы будем себя позиционировать как «women hub», хотя, конечно, никаких ограничений не будет. Просто мы сделаем все возможное, чтобы женщинам было у нас комфортно. Мы и рабочее место, и образование и, не побоюсь этого сказать, и, в какой-то степени, семья. Сужу по себе, мне очень помогало то коммьюнити, которое уже сложилось в iHUB. Не спросил, кстати, ты давно руководишь iHUB? Впервые я вышла на работу в iHUB два с половиной года назад. Я пришла не из IT, а из журналистики, было интересно попробовать себя в чем-то новом. Мне понравилось. Мне помогали расти и учиться новому. Поэтому я и говорю о «коммьюнити iHUB». Причем речь не только о команде, которая здесь работает, но и вообще, о ВСЕХ, кто работает и, можно сказать, «живет» в iHUB. Давай немного о сервисах и ценах. Что вы предлагаете как коворкинг? Аренда рабочего места стоит 2000 лей в месяц. Для команды более четырех человек – 1800 лей. В эту стоимость включено комфортабельное рабочее место, которое закрепляется только за вами. Понятно, что электричество, интернет, охрана. Кофе-чай в кафе без ограничений. И – митинг-рум и конференц-зал старого iHUB, ими вы тоже можете пользоваться по несколько часов в день, если они вам необходимы. Летом можно перемещаться по городу на наших велосипедах, а на следующий год мы планируем купить и электрический скутер. Мы же – Green… Почему, кстати, Green? Мы стремимся быть экологически чистыми и по-настоящему «зелеными». В коворкинге много живых цветов и есть целая зеленая стена. Система освещения выстроена так, чтобы максимально экономить расход электроэнергии, ну про велосипеды и электроскутер я уже говорила. Плюс вы можете приезжать на работу на своем велосипеде, у нас есть для них специальная парковка. Когда я заходил к вам в гости, меня торжественно повели в самый дальнюю переговорную комнату, и показали плитку на полу, которая сохранилась еще со времени строительства здания. Так? Да. Здание Технического университета на 31 августа было построено в 1902 году, как Духовная семинария. Потом здесь был энергетический факультет университета. Когда мы делали ремонт в iHUB Green, мы дошли до этой плитки и решили ее сохранить и подчеркнуть. И не только ее. Потолки, арки, кирпичная кладка, у нас вы точно можете прикоснуться к истории. Итак, вы открываетесь. Какие будут первые шаги, кроме услуг самого коворкинга? Мы начнем с небольших ивентов с нашими Tech Women Ambassadors или с женщинами, которые ведут свой бизнес. А продолжить хотим обучающими курсами для разных уровней, от новичков, до тех, у кого уже есть опыт управления в IT, но они хотят повысить свой уровень профессионализма. Ира, это не будет сплошное женское царство? Что вы! Приходите хоть на каждый ивент, мы будем рады. Чем больше разных людей и специалистов будет вовлечено в коммьюнити iHUB, тем будет лучше для нас всех. Павел ЗИНГАН

Павел ЗИНГАН

