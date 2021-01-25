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На Украину молдаване ездить могут, но стоит ли: Список ограничений в соседней стране
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|25.01.2021
С 25 января 2021 Украина отменила локдаун. Но запретов по-прежнему много.
Запрещено:
- - посещение заведений образования группами более 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, это больше касается вузов;
- - посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% учеников и персонала;
- - проведение в учреждениях образования массовых мероприятий при участии более чем одной группы, класса детей;
- - проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов;
- - прием посетителей в музеях и на выставках, если в залах более одного человека на 10 кв. м;
- - проведение массовых мероприятий, в частности, концертов, спортивных, рекламных и других, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками; исключением являются официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти;
- - работа кинотеатров и заведений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала;
- - перевозка в общественном транспорте большего количества пассажиров, чем количество посадочных мест;
- - проведение дискотек, работа ночных клубов.
Павел МУНТЯН
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