Экономика На Украину молдаване ездить могут, но стоит ли: Список ограничений в соседней стране С 25 января 2021 Украина отменила локдаун. Но запретов по-прежнему много. Запрещено: - посещение заведений образования группами более 20 человек, кроме заведений дошкольного, общего среднего, внешкольного и специализированного художественного образования, это больше касается вузов;

- посещение заведений образования, если на самоизоляции пребывает более 50% учеников и персонала;

- проведение в учреждениях образования массовых мероприятий при участии более чем одной группы, класса детей;

- проведение в развлекательных заведениях и общепитах праздничных мероприятий, банкетов, мастер-классов;

- прием посетителей в музеях и на выставках, если в залах более одного человека на 10 кв. м;

- проведение массовых мероприятий, в частности, концертов, спортивных, рекламных и других, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдена дистанция в 1,5 м между участниками; исключением являются официальные и профессиональные спортивные мероприятия без зрителей, экзамены для нотариата и мероприятия, необходимые для обеспечения работы органов власти;

- работа кинотеатров и заведений культуры с заполненностью более 50% мест одного зала;

- перевозка в общественном транспорте большего количества пассажиров, чем количество посадочных мест;

- проведение дискотек, работа ночных клубов. Павел МУНТЯН

kp Наш канал в Telegram

Количество просмотров: 175 Отправить новость другу: Email получателя: Ваше имя: Рекомендуем Обсуждение новости