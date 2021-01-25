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Общество
Полиция решила взяться за тракторо-майданщиков
25.01.2021

Протестовавших в центре Кишинева вызвали в полицию.

Столичная полиция решила основательно взяться за трактористов, которые ранее протестовали в центре Кишинева. Многим аграриям пришли повестки - 26-го января они должны явиться в столичные полицейские участки.

Тракторо-майданщикам предъявили нарушение правил дорожного движения во время акций протеста перед зданием парламента, сообщает Deschide.

Напомним, в ходе протестов один из аграриев решил вспахать землю на лужайке вблизи Кафедрального собора. Также майданщики пытались прорваться на своих тракторах к зданию парламента, спровоцировав столкновения с полицией.

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Фото: Deschide

Автор: Михаил Генчу


 
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