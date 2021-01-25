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Майя Санду хочет избавиться от молдавского прокурора Стояногло при помощи людей Плахотнюка
25.01.2021

Президент Майя Санду хочет избавиться от Генерального прокурора Александра Стояногло при помощи Виорела Мораря. Об этом заявил лидер движения “Antimafie” Серджиу Мокану в ходе телепередачи на канале NTV Moldova. Мокану считает, что первый удар был нанесен 6 января 2021 года.

- Человек Мораря вместе с людьми Плахотнюка, создали в Киеве ситуацию, что Стояногло и его жена якобы владеют долей в бизнесе Платона. Телеканалы, радиостанции, сайты начали раздувать скандал.

Они обещали Майе Санду избавить ее от Стояногло. Но эта попытка провалилась – как подделывались дела в антикоррупционной прокуратуре, так подделали и это. Повторяю, Морарь является прокурором Плахотнюка, который пользуется поддержкой людей Майи Санду, - заявил Серджиу Мокану.


 
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