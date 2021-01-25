Цырдя: Санду каждый день лжет, кидает или предает на фоне оваций карманных СМИ

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Политика
Политолог снова «проехался» по действующему президенту.
Политолог и депутат Богдан Цырдя в очередной раз обвинил действующего президента Молдовы Майю Санду во лжи и лицемерии. Санду постоянно критиковала экс-президента Игоря Додона, когда была в оппозиции, но, дорвавшись до власти, она продемонстрировала, что в состоянии заниматься лишь демагогией и транжирством средств из государственного бюджета.
- Помните, как Санду целый год критиковала Игоря Додона:
а) Что ходит с охраной, с мигалками,
б) тратит по 100 тыс. леев день,
в) живет как барин в резиденции в Кондрице (которую он отремонтировал),
г) огородил себя от народа двухметровым забором,
д) заседает в дворце в центре столицы (которую он восстановил при помощи Турции, за 10 млн евро),
е) разъезжает по заграницам, как турист,
ё) плохо управляет борьбой с пандемией,
ж) набрал кучу советников,
з) повысил цены на все!
Дескать, я, Майя Санду, откажусь от всего этого. Я буду управлять лучше! Ну и что? Прошел месяц. Санду уже потратила на ветер три млн леев из госбюджета.
1) На инаугурацию - в два раза больше, чем потратил Додон (111 тыс. леев)
2) Советники - набрала больше чем Додон! Тут и советники по культуре, по энергетике, и бог еще знает по каким областям!
3) Охранники - получили новые пуленепробиваемые зонты!
4) Машины с мигалками - ездит на Мерседесе, как и положено!
5) Загранпоездки - 46 тыс. только на поездку в Брюссель! 29 тыс.- на поездку в Киев. При этом затраты на транспорт скрыла.
6) Забор - заявила, что это было электоральным обещанием!
7) Борьба с пандемией - утверждает, что президент не отвечает за это!
8) Цена на ГСМ - выросла на два лея за месяц, хотя летом и осенью стоимость горючего удалось снизить.
На самом деле, Майя Санду уникальный случай в молдавской истории. Она каждый день лжет, кидает или предает на фоне громких оваций карманных СМИ и сотен НПО. Но всему есть начало и конец. И тут даже Сорос не поможет, - написал Цырдя в социальной сети Facebook.
Автор: Михаил Генчу
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