Цырдя: Санду каждый день лжет, кидает или предает на фоне оваций карманных СМИ

Политолог снова «проехался» по действующему президенту.

Политолог и депутат Богдан Цырдя в очередной раз обвинил действующего президента Молдовы Майю Санду во лжи и лицемерии. Санду постоянно критиковала экс-президента Игоря Додона, когда была в оппозиции, но, дорвавшись до власти, она продемонстрировала, что в состоянии заниматься лишь демагогией и транжирством средств из государственного бюджета.

- Помните, как Санду целый год критиковала Игоря Додона:

а) Что ходит с охраной, с мигалками,

б) тратит по 100 тыс. леев день,

в) живет как барин в резиденции в Кондрице (которую он отремонтировал),

г) огородил себя от народа двухметровым забором,

д) заседает в дворце в центре столицы (которую он восстановил при помощи Турции, за 10 млн евро),

е) разъезжает по заграницам, как турист,

ё) плохо управляет борьбой с пандемией,

ж) набрал кучу советников,

з) повысил цены на все!

Дескать, я, Майя Санду, откажусь от всего этого. Я буду управлять лучше! Ну и что? Прошел месяц. Санду уже потратила на ветер три млн леев из госбюджета.

1) На инаугурацию - в два раза больше, чем потратил Додон (111 тыс. леев)

2) Советники - набрала больше чем Додон! Тут и советники по культуре, по энергетике, и бог еще знает по каким областям!

3) Охранники - получили новые пуленепробиваемые зонты!

4) Машины с мигалками - ездит на Мерседесе, как и положено!

5) Загранпоездки - 46 тыс. только на поездку в Брюссель! 29 тыс.- на поездку в Киев. При этом затраты на транспорт скрыла.

6) Забор - заявила, что это было электоральным обещанием!

7) Борьба с пандемией - утверждает, что президент не отвечает за это!

8) Цена на ГСМ - выросла на два лея за месяц, хотя летом и осенью стоимость горючего удалось снизить.

На самом деле, Майя Санду уникальный случай в молдавской истории. Она каждый день лжет, кидает или предает на фоне громких оваций карманных СМИ и сотен НПО. Но всему есть начало и конец. И тут даже Сорос не поможет, - написал Цырдя в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу