Опубликована петиция, связанная со статусом русского языка в Молдове

Реакция на скандальное решение КС. В Сети появилась петиция, ставшая своеобразной реакцией на недавнее решение Конституционного суда Молдовы. Напомним, КС признал неконституционным закон, в котором русский обозначен языком межнационального общения.

- Мы, граждане Молдовы, принимая во внимание тот факт, что наша Молдова – маленькая и гостеприимная страна во всех смыслах этого слова, многонациональная со смешанными многокультурными семьями, просим в обязательном порядке вернуть наш молдавский язык и русский язык в качестве второго языка общения!

Следовательно, борьба с русским языком и изменение молдавского языка на так называемый румынский для таких политиков склоняется отнюдь не к языку, как к инструменту межэтнического общения, сколько к геополитическому вектору.

Чтобы сломать давние многовековые связи между молдаванами, молдаванами с Россией и русскими, они готовы нарушать права не только молдаван, проводя политику румынизации, но и сотен тысяч молдавских граждан других национальностей, для которых русский либо их родной язык или основной используемый язык (русские, гагаузы, болгары и украинцы), – говорится в петиции.

С полным текстом петиции можно ознакомиться, перейдя по данной ссылке.

Автор: Михаил Генчу