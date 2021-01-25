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Политика
Кавкалюк хочет построить цирк для Усатого
25.01.2021

Георге Кавкалюк пообещал найти Ренато Усатому новую профессию.

– Если ему (Усатому – ред.) нравится то, что он делает, обещаю, что построю в Кишиневе здание цирка с нуля, и будем давать ему там главную роль, - заявил Кавкалюк на передаче «Эксклюзивное интервью с Ниной Димогло» на телеканале РЕН Молдова.

По словам Кавкалюка, его коллега по партии PACE, критиковавший деятельность Усатого на посту примара Бельц «предал обструкции не только Усатого, но и других функционеров».

Среди всей этой лирики нам интересно одно - за чьи деньги Кавкалюк собирается строить цирк. Уж не на наши ли, надеясь, что в качестве функционера он дорвется до власти.


 
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