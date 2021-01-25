На Центральном рынке будет построена многоэтажная автостоянка

В ремесленном секторе Центрального рынка предложено возвести многоэтажную автостоянку. Проект готов и будет представлен на консультацию.

"На первом этаже будут сохранены торговые помещения для тех, кто сегодня торгует, а второй и третий этажи будут использованы в качестве паркинга для автомобилей", - сообщила заместитель примара столицы Инга Ионесий на оперативном совещании в примэрии, передает IPN.

Проект паркинга - часть концепции модернизации Центрального рынка. Она предусматривает также обустройство общественных парковок на улицах Армянской, Тигина и митрополита Варлаама. Администрация рынка совместно с главным управлением общественного транспорта и путей сообщения муниципия подготовила соглашение, после подписания которого будет заказан проект.

Инга Ионесий добавила, что овощной сектор первым подвергнется модернизации: "Институт "Chişinău-proiect" обещает завершить реализацию проекта к середине февраля. Как только он у нас появится, мы сможем приступить к работам по модернизации этого сектора".