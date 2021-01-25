Алайба хочет превратить Молдову в Африку – Петренко «проехался» по законопроекту депутата

Намерения команды Санду давно предельно ясны всем здравомыслящим гражданам.

Бывший депутат молдавского парламента Григорий Петренко подверг критике законопроект Думитру Алайбы, предусматривающий ввоз в Молдову бывших в употреблении автозапчастей и авто-аксессуаров. По словам Петренко, Молдове пора писать заявление в Африканский Союз.

- Ознакомился с новым законопроектом депутата PAS Думитру Алайбэ от 18-го января 2021-го года. Он предлагает разрешить импорт в страну б/у-шных автозапчастей и авто-аксессуаров. И даже умудрился написать две страницы преимуществ этой либерализации.

Теперь страну по инициативе Алайбы завалят секонд-хендовыми запчастями, шинами, аккумуляторами и прочим мусором. Есть только одно преимущество у этого проекта - это на самом деле снизит цены на запчасти. Но все остальное - это катастрофа! – написал Петренко в социальной сети Facebook.

По словам Петренко, поток импорта б/у запчастей - это угроза безопасности дорожного движения. Количество ДТП по причине неисправности транспортного средства увеличится - не надо быть большим специалистом, чтобы это предвидеть.

- Во-вторых, под видом б/у запчастей и аксессуаров в страну хлынет поток б/у шин, аккумуляторов и прочего мусора, который в Европе нужно утилизировать, но можно спихнуть, например, в страны Африки, которые готовы его принять. Теперь можно будет и в Молдову. У нас нет ни одного завода по переработке этого мусора. Но даже, если он появится, не хотелось бы превращать страну в свалку по переработке токсичных отходов. Это большая экологическая проблема! В-третьих, б/у запчасти не предполагают наличие гарантий производителя.

Более того, под видом б/у в хорошем состоянии может быть организован импорт контрафактных запчастей. Для таких запчастей не нужны сертификаты происхождения, сертификаты соответствия и прочее. В четвёртых, под видом б/у запчастей может быть организована схема импорта определенных транспортных средств в разобранном виде для избежания уплаты акцизов, а это удар по поступлениям в бюджет. Этих аргументов против закона, думаю, уже предостаточно, хотя я ещё не всё перечислил, - написал Петренко.

Автор: Михаил Генчу