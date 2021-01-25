Президент Молдовы назначила в Совет Безопасности членов ДА, НПОшников и их родственников

Похоже, Высший совет безопасности превратился в филиал ПДС – партии, созданной самой Майей Санду. Президент назначила новых членом Совета, а большинство из них являются и членами ПДС.

Представляем список членов Высшего совета безопасности, назначенных Майей Санду:

Андрей Спыну – генеральный секретарь ПДС, глава президентской администрации.

Олеся Стамати – вице-председатель ПДС, советник президента Вячеслав Негруцэ - советник президента , бывший член ЛДПМ.

Алла Немеренко- советник президента.

Игорь Гросу – председатель фракции ПДС.

Кирилл Моцпан – депутат Платформы ДА.

Серджиу Литвиненко – депутат ПДС.

Владимир Мунтяну – вице-управляющий НБМ.

Серджиу Гайбу – экономист.

Татьяна Рэдукану – бывший судья.

Владислав Кульминский – эксперт, член избирательного штаба ПДС.

Обратите внимание, что Среди назначенных президентом Майей Санду новых членов Высшего совета безопасности числится и Татьяна Рэдукану – бывшая судья, а ныне председатель административного совета общественной организации “Centrul de resurse juridice”.

О ней известно, что в бытность судьи Рэдукану стала причиной семи проигрышей Молдовой дел в ЕСПЧ. Кроме того, свежеиспеченный член Совета является тетой одного из влиятельных участников избирательной компании Майи Санду – Александра Македона.

Стоит отметить, что буквально за день до назначения Майя Санду подписала указ, согласно которому члены Высшего совета безопасности должны обладать безупречной репутацией.

Между тем, еще в 2014 году издание «Ziarul de Gard » сообщало, что Татьяна Рэдукану проживает в роскошном доме, который оценивается в шесть миллионов леев. Журналисты выяснили, что Рэдукана инвестировала полмиллиона евро в бизнес своего племянника – компанию «Starnet».

Примечательно, что Рэдукану выдвигала свою кандидатуру в 2019 году на должность члена Конституционного суда, но провалила конкурс. Тогдашний министр юстиции, а ныне советник Майи Санду Олеся Стамате заявила, что Рэдукану не может занимать этот пост по причине проигранных дел в ЕСПЧ.

Кстати, есть мнение, что Санду, назначив в Совбез таких неоднозначных "хороших людей", которые, прямо скажем, к безопасности Молдовы отношения не имеют, таким образом отблагодарила их за участие в предвыборке.

И что, дескать, ничего в этом страшного нет.

Серьезно? В Высший совет безопасности?

Эти же самые люди критикковали команду Додона?

Или то другие?

КСТАТИ

Назначение сомнительных лиц из НПО в Высший Совет Безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон. По его словам, порочная практика назначения партийных функционеров имела место в годы правления альянсов за европейскую интеграцию и Демократической партии, когда Филат и Плахотнюк по своему усмотрению назначали партийных функционеров и угодных себе лиц в Высший Совет Безопасности, не считаясь с законом и правовыми процедурами.

- В связи с этим я вынужден констатировать, что госпожа Санду, которая всю предвыборную кампанию обещала бороться с коррупцией, беззаконием и политическим влиянием на органы власти, идет тем же путем.

Игорь Додон также выразил возмущение решением Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа.