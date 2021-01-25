Хорошо забытое старое. Количество установок ICQ подскочило в десятки раз

ICQ, или просто «аська» — один из самых популярных способов общения среди пользователей интернета в конце 90-х и начале нулевых, ныне почти затерявшийся в истории. Но неожиданно, казалось бы, канувший в Лету мессенджер продемонстрировал рекордный прирост загрузок — пусть пока и на территории отдельно взятого региона.

По данным издания The Wall Street Journal, в период с 5 по 12 января количество скачиваний клиента ICQ в Гонконге выросло в 35 раз: с 200 до 7000 установок. Такие данные предоставила аналитическая компания Sensor Tower. Прокомментировал ситуацию и пресс-секретарь ICQ, отметив, что приложение установили за неделю большее количество раз, чем за весь четвёртый квартал 2020 года.

Более того, согласно статистике Google Trends, поисковые запросы на тему «ICQ» недавно достигли рекордного уровня за последние десять лет. Эксперты связывают это с тем, что пользователи ищут альтернативу мессенджеру WhatsApp, спорная политика конфиденциальности которого недавно привела к заметному приросту аудитории Telegram. Позднее компания даже перенесла срок вступления в силу обновлённых правил использования приложения из-за недовольства пользователей.

По словам некоторых пользователей, переход на ICQ связан, в том числе и с ностальгией, а также желанием получить доступ к отсутствующим у некоторых современных мессенджеров функциям вроде «режима невидимки». Текущий владелец бренда ICQ — холдинг Mail.ru Group, который приобрёл мессенджер у AOL в 2010 году за $187,5 миллиона.