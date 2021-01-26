Санду назначила правую руку Филата на должность спецпредставителя в ОБСЕ

Подтверждается, что новый президент - это просто Филат наизнанку. На сайте ОБСЕ появилась информация о том, что Лилиана Палихович указом президента Молдовы назначена специальным представителем нашей страны в ОБСЕ.

Речь идет, напомним, о человеке, который уже занимал высокие посты в период Филата и являлся одним из главных экспонентов его команды. И теперь Палихович, имя которой, кстати, также активно муссировалось в связи с различными кредитами, в итоге вылившимися в пресловутую "кражу миллиарда", продвинута на престижный пост не кем иным, как Майей Санду.

Таким образом, подтверждается, что "феномен Майи Санду" - это банальный ребрендинг оскандалившейся и проворовавшейся партии Филата. Или, иными словами, все новое от Санду - это не совсем хорошо забытое старое. Как в анекдоте: «Что такое резиновый мужчина? Это резиновая женщина, вывернутая наизнанку». Вывернутый "наизнанку" Влад Филат оказался Майей Санду, или наоборот - как хотите. Разница - лишь в первичных половых признаках.