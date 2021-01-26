Чокой о готовности к вакцинации

Медицинские учреждения Молдовы готовы начать вакцинацию от COVID-19 и рассчитывают на получение вакцины от европейских партнеров. Как сообщила "ИНФОТАГ" пресс-служба правительства, об этом заявил и.о. премьер-министра Аурелиу Чокой на встрече в конце минувшей недели с послом ЕС в РМ Петером Михалко.

Чокой сказал, что в РМ утвержден Национальный план иммунизации против COVID-19.

"Агентство по лекарствам готово к регистрации в национальной системе международно-признанных вакцин, минздрав отправил все документы для получения первой партии вакцин на платформе Covax", - рассказал он.

Со своей стороны Петер Михалко подтвердил готовность ЕС предоставить РМ еще 15 млн. евро "для повышения потенциала реагирования в условиях пандемии".

Чокой заверил посла ЕС в том, что возглавляемый им кабинет министров сделает все для продолжения реализации действий, предусмотренных в Соглашении об ассоциации РМ с ЕС.

"Работоспособность исполнительных структур будет обеспечена в период кризиса, вплоть до учреждения нового правительства", - подчеркнул он.

Собеседники отметили важность реформирования судебной системы и создания сильных институтов для сотрудничества РМ с ЕС. В ходе беседы были рассмотрены и другие темы, связанные с долгосрочным многосторонним сотрудничеством, в том числе на платформе Восточного партнерства.