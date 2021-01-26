Леонид Олейниченко: "Вложения в спорт вернутся сторицей"

Футбол в Молдове - спорт №1. Потому провальные выступления национальной сборной в международных турнирах воспринимаются болельщиками и остро, и болезненно. Причин неудач много, но их следует не перечислять, а устранять. Каким образом? Об этом беседа спортивного обозревателя агентства «ИНФОТАГ» Владимир СИДОРЕНКО с президентом Федерации футбола Молдовы (ФФМ) Леонидом ОЛЕЙНИЧЕНКО.

«И.»: Господин президент, в конце 2020 г. руководство ФФМ обратилось к премьер-министру Иону Кику, как к председателю национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, с просьбой разрешить проведение отчетно-выборного конгресса 22 января 2021 г. Каков результат?

Л.О.: Комиссия дала разрешение, и конгресс ФФМ будет проведен. По-иному нельзя. Поскольку - это не очередное ординарное общее собрание, которое из-за пандемии в прошлом году мы провести не смогли, а отчетно-выборный конгресс ФФМ. На нем предстоит избрать руководящие органы федерации на последующие четыре года, наделенные правом представлять интересы ФФМ во взаимодействии с нашими партнерами, в первую очередь, с ФИФА и УЕФА.

«И.»: Комиссия указала на определенные ограничения в связи с пандемией?

Л.О.: Комиссия уполномочена устанавливать ограничения. Чтобы узнать каковыми они могут быть, ФФМ специально и обратилась к ней. Конгресс будет проведен в полном соответствии с установленными требованиями и ограничениями. Для этого мы располагаем необходимыми возможностями.

Трибуны комплекса «Futsal Arena FMF» оборудованы сидячими местами для 1 350 зрителей, а ФФМ объединяет в своих рядах 118 членов. На футзальной арене, площадью 1,5 тысячи квадратных метров, располагающей несколькими отдельными входами, будет производиться регистрация делегатов конгресса.

«И.»: Кандидату в президенты ФФМ необходимо заручиться поддержкой, минимум, 20 ее членами. ФФМ объединяет 118 членов, из них 104 выразили вам свою поддержку. Выходит, что выборы главы молдавского футбола на предстоящие четыре года пройдут на безальтернативной основе?

Л.О.: За ответом на этот вопрос вам следует обратиться в комиссию, образованную исполкомом ФФМ для организации и проведения выборов. Она,согласно уставу ФФМ, возглавляется генеральным секретарем ФФМ. В обязанности данной комиссии входит прием, анализ и оценка досье потенциального кандидата на конкретную должность в руководящие органы ФФМ и последующее информирование членов исполнительного комитета о возможных несоответствиях или нарушениях, выявленных в процессеоценки.

«И.»: Новая стратегия ФФМ должна быть утверждена конгрессом ФФМ?

Л.О.: Она одобрена исполкомом ФФМ еще весной 2020 г. Стратегия была разослана каждому члену ФФМ в печатной форме и электронном виде. Если у членов федерации были предложения по внесению дополнений и изменений в нее, то они имели возможность представить их исполкому ФФМ. В любом случае, исполком ФФМ доведет до сведения членов федерации стратегию в ходе работы конгресса.

«И.»: Стратегия включает в себя четыре раздела: развитие детско-юношеского футбола, женского футбола, переформатирование проведения первенства страны в Национальной дивизии, создание условий для успешного выступления сборных Молдовы на международной арене. Женскому футболу отведена отдельная глава, хотя в Молдове он мало популярен. Может быть, более целесообразно было бы направить финансовые ресурсы на решение других футбольных задач?

Л.О.: Почему вы заостряете внимание на финансах? Идентификация и привлечение необходимого бюджета - это наша головная боль. Но я уверен, что нам удастся подписать партнерские соглашения в целях развития данного направления.

Женский футбол является популярным спортивным зрелищем. Футбольные встречи лучших клубных команд и матчи сборных собирают многочисленную аудиторию болельщиков, как на стадионах, так и у экранов телевизоров. Женский футбол эмоционален, техничен, красив. Впрочем, по-иному и быть не может, когда встречаются женщины! Значительный интерес к нему проявляют рекламодатели, поскольку трансляции матчей пользуются спросом. Потому женский футбол в Молдове следует не формально культивировать, а интенсивно развивать. Этот вид спорта во многих странах не только не дотируется, а приносит прибыли.

«И.»:После ознакомления со стратегией, складывается впечатление, что ФФМ решила возложить на себя обязательства по развитию детско-юношеского футбола в стране, хотя главная ответственность в решении данного вопроса находится в компетенции органов власти страны и профессиональных клубов. Для чего ФФМ, являющейся общественной организацией, добровольно взваливать на свои общественные плечи государственные функции?

Л.О.: Стратегия определяет степень поддержки властям и клубам со стороны ФФМ в их стремлении вывести процесс организации детско-юношеского футбола на новый качественный уровень.По нашему мнению, для этого необходимо открывать специализированные спортивные классы, футбольные школы, интернаты, академии, коих в Молдове явно недостаточно. На правобережной части Молдовы до недавних пор функционировало два спортивных интернат-лицея - в Кишиневе и Комрате, в которых имелись кафедры футбола. А без создания разветвленной системы подготовки футболистов прогресс невозможен. Талантливым ребятам с малых лет следует совершенствовать свое спортивное мастерство, накапливать игровой опыт в матчах со сверстниками из других стран. Лучшие из них будут приглашены в национальную сборную. А одной из важнейших задач ФФМ, как раз и является успешное выступление главной футбольной команды Молдовы в официальных международных турнирах.

Следует признать, что мы не сумели вовремя осознать то, что для «строительства» сборных, способных успешно выступать на международной арене, у нас недостает необходимого «материала». Его «производством» федерации совместно с органами государственной власти надлежало заняться значительно раньше. Из-за отсутствия необходимых условий и возможностей таланты, либо теряются, либо останавливаются в своем спортивном развитии. Сегодня в юниорские сборные Молдовы, как правило, вызываются юные футболисты из футбольных клубов Кишинева, Тирасполя, Бельц.

Предстоит наверстывать упущенное. Потому ФФМ совместно с местными органами публичной власти в Чимишлийском и Окницком районах способствует открытию отделений футбола в имеющихся там лицеях-интернатах. При поддержке ФФМ уже открыты футбольные классы в общеобразовательных лицеях, расположенные в других районах Молдовы. Наша цель сделать так, чтобы они появились в каждом районе и муниципии.

Но обучение футбольным азам в отрыве от получения школьных знаний по общеобразовательным предметам не только нежелательно, а недопустимо. Как с государственной точки зрения, так и с позиции родителей. Молодым гражданам Молдовы следует быть гармонично развитыми, причем как физически, так и интеллектуально. Мы растим новое поколение, которое является частью общества и представляет нашу нацию на международной арене.

Открытие специализированных классов в общеобразовательных средних учебных заведениях – это взаимовыгодный процесс. Помимо дополнительного притока учащихся, лицеи будут иметь возможность получить от федерации определенные преференции.

«И.»: Какие?

Л.О: Федерация безвозмездно выделит учебным заведениям синтетические покрытия для установки их на футбольных полях. Мы обеспечим учащихся футбольных классов соответствующей экипировкой и инвентарем.А это значительные финансовые вложения в развитие детско-юношеского футбола.

Но местным органам публичного управления для получения покрытий предстоит осуществить строительство основы, так называемой подушки, и профинансировать расходы, связанные с настилом. Помимо этого, местным властям необходимо будет выделить ассигнования учебным заведениям для организации дополнительного питания юных футболистов, а в случае необходимости обеспечить транспортировку их до стадионов и обратно, если они не расположены рядом с лицеем или гимназией.

«И.»: У ваших оппонентов на этот счет имеется иная точка зрения. Они полагают, что ФФМ следует не только выделять покрытия, но еще и реконструировать сельские стадионы, осуществляя строительство «подушек» и оплачивая расходы по настилу покрытий на футбольных полях, имеющихся при общеобразовательных школах, где нет спортивных специализированных классов. Местные органы власти не могут изыскать для этого необходимые ресурсы. Они вынуждены осуществлять финансирование учреждений образования, объектов здравоохранения, ремонтировать дороги, содержать уличное освещение…

Л.О.: Развитие детско-юношеского футбола без финансового участия местных органов власти - дело, трудно реализуемое. Давно подмечено, что если не вкладываешь в него свои деньги, то и поддерживать в дальнейшем его не будешь, тем более развивать. При вложении собственных средств в дело и отношение к нему будет иное. Потому ФФМ желает и предлагает развивать детско-юношеский футбол на местах на партнерских условиях.

В свое время Федерация футбола Молдовы, в порядке стимулирования развития этого вида спорта в нашей стране, приняла решение осуществить дарение местным властям синтетических покрытий для установки их на стандартных и мини полях. Возможно, кто-то, получив от нас их в виде дара, посчитал, что, удостоившись такой возможности единожды, они могут не ухаживать за покрытием, поскольку после прихода его в негодность, смогут получить такой дар повторно. ФФМ никому покрытия второй раз выделять не будет. Как бы и кто бы на этом не настаивал!

В отсутствии необходимой инфраструктуры, нам пришлось строить «Futsal Arena FMF», стадион для игры в пляжный футбол. Это не наша функция и не наша обязанность. Но, так уж сложились обстоятельства. К примеру,Федерация футбола Румынии, располагая собственной комфортабельной спортивной базой, часто проводит тренировочные и предматчевые сборы национальной сборной на территории спортивного комплекса, расположенного в горной местности уезда Брашов. И предоставляется он ФФР в пользование именно властями.

«И.»: Во многих райцентрах стадионы многофункциональны в спортивном плане. Местные власти не выдвигают федерации требования по обустройству, например, легкоатлетического сектора?

Л.О.: Не выдвигают. Но приходиться сталкиваться с другими проблемами. Футбольное поле, для того чтобы установить на нем покрытие, должно быть определенных размеров, необходимых для проведения матчей первенства в Дивизиях «А» и «В». Но в отдельных случаях оно меньше. Для установки стандартного покрытия требуется расширение. Частично за счет беговых дорожек. Районное руководство возражает. Притом, что легкоатлетической секции в райцентре нет. Задаем вопрос: «Тогда зачем нужен легкоатлетический овал? Недостаточно беговых дорожек только с одной стороны, которых более чем достаточно для сдачи нормативов в учебных заведениях?». Получаем ответ: «Это ведь стадион, так всегда было принято».

«И.»: И как в итоге находите компромисс, чтобы и легкоатлетические дорожки были целы, и поле соответствовало стандартным размерам?

Л.О.: Современные технологии позволяют выбирать варианты решения этого вопроса в индивидуальном порядке, поэтому многое зависит от желаний и возможностей бенефициаров.

И.: Создание необходимых инфраструктурных условий для занятия футболом - задача важная, но, отнюдь, не единственная. Обучать ребятишек футболу надлежит не школьному учителю физкультуры, а детскому тренеру. Но в Молдове уже действующие футбольные школы испытывают острую нехватку детских тренеров. Как вам видится решение этой проблемы?

Л.О.: Решение требует совместных с государством усилий. ФФМ со своей стороны организует подготовку учителей физкультуры и других специалистов на курсах, после успешного окончания которых, им будут выданы соответствующие сертификаты, предоставляющие право работать детскими тренерами.

«И.»: Почему стратегия развития футбола в Молдове в таком виде не была принята, например,10 лет назад?

Л.О.: Считаю, что за прошедшие годы ФФМ удалось сделать многое. На начальном этапе необходимо было решать целое множество других важных задач. Например, обеспечить футбольное сообщество футбольной инфраструктурой. Именно в этот момент были реализованы проекты по строительству Центра подготовки сборных в Вадул-луй-Водэ и комплекса «Futsal Arena FMF», которые очень востребованы и успешно функционируют.

Сегодня у федерации появились возможность осуществить инвестиционные вложения в развитие детско-юношеского футбола в регионах. Что же касается Кишинева, то здесь планируется открыть академию футбола для юных талантов - жителей столичного муниципия. Иногородние футболисты смогут совершенствовать свое спортивное мастерство на базе республиканского спортивного лицея-интерната, с предоставлением им возможности проживания в общежитии этого учебного заведения.

«И.»: В минувшие времена на футбольной базе кишиневской команды «Нистру», располагавшейся на месте нынешнего стадиона «Зимбру», также работала футбольная школа. После окончания школьных уроков мне приходилось добираться до базы с пересадками на нескольких городских автобусах, а тренировки проходили на гаревом поле нестандартного размера, но сетовать на эти неудобства нам и в голову не приходило. Мы были счастливы, что занимались любимым спортом. Взращивание юных футбольных талантов чуть ли не в тепличных условиях – это требование сегодняшнего дня?

Л.О.: Во времена вашего детства, помимо посещения кинотеатров и занятия спортом, не было иных развлечений и увлечений. Нынче же времена изменились. Появились гаджеты и ноутбуки, фитнес-клубы и интернет-кафе. Если раньше почти при каждой школе имелись футбольные поля и песчаные площадки, функционировали различные спортивные секции, то нынче их число сократилось, так же, как и количество детей. Чтобы привлечь ребят к занятиям спортом необходимо создать соответствующие инфраструктурные условия. Бороться за отрыв мальчишек от игры в футбол на компьютере, предоставляя им возможность непосредственно учиться укрощать мяч на поле. Я уже не говорю о том, что матчи в дивизиях следует проводить на благоустроенных аренах.

«И.»: К слову о дивизиях. Разговоры о том, что чемпионат страны в Национальной дивизии следует проводить отдельной профессиональной структуре, не являющейся составной частью офиса ФФМ, ведутся давно. Но, воз, как говорится, и ныне там. Почему?

Л.О: Потому что это трудоемкий процесс. Но прогресс в этом направлении уже имеется. К примеру, в отсутствие деятельности со стороны уже бывшего члена ФФМ - женской федерации футбола, мы стимулировали создание женской футбольной лиги, которая уже совместно с нами организовывает чемпионат Молдовы по женскому футболу. Такую модель следует привнести в мужской чемпионат, чтобы впоследствии передать лигам право управления чемпионатами.

«И.»: Подавляющее количество игроков, выходивших в стартовых составах, сегодня выступает в зарубежных клубах. Футболистов из НД, как говорится, раз-два и обчелся. Причем, не в фигуральном, а в буквальном смысле этого слова. Во всяком случае, в домашнем матче нашей сборной против команды Словении было именно так. Национальная дивизия необходима для подготовки молдавских игроков с их последующим отъездом в зарубежные футбольные клубы. Производим «материал» для «благоустройства» зарубежных команд?

Л.О.: Первенство в НД проводится для молдавских любителей футбола. Но при этом никто не чинит препятствия игрокам выступать в зарубежных чемпионатах.

«И.»: Радовать своей игрой тамошних болельщиков?

Л.О.: Оттачивать техническое мастерство, набираться игрового опыта, расширять тактический кругозор, чтобы затем успешно отстаивать в составе сборной честь нашей страны на международной арене. А для того, чтобы завлечь зрителей на трибуны, повысить их интерес к футболу необходимо провести определенные преобразования. Этому в стратегии посвящен целый раздел развития соревнований.

«И.»: Футбольные матчи в Молдове, задолго до наступления эпидемии коронавируса, привлекали малое количество зрителей. Потому, что и уровень игры низок, и наличествует засилье легионеров, да и случаи договорных встреч не редки. Многие болельщики полагают, что инвестировать в молдавский футбол бессмысленно, сравнивая его с худым ведром: сколько не вливай в него воду, до порога ее не донесешь.

Л.О.: Это ошибочная точка зрения. ФФМ обратилась к УЕФА, и та с помощью нескольких авторитетных исследовательских компаний провела анализ экономической эффективности вложений в спорт (SROI). И исследования показали, что при вложении одного евро отдача составляет 17,4 евро. Значит, важно на законодательном уровне установить режим льготного налогообложения, позволить экономическим агентам в счет уплаты платежей в бюджет осуществлять инвестиции в спорт, активнее стимулировать приход в него частного бизнеса. Необходимо создавать систему, благодаря которой, поддержка спорта в Молдове станет привлекательной, в том числе и в налоговом плане.

Произведенный анализ наглядно демонстрирует руководству страны, что евро, инвестированный, в нашем случае, в футболиста, возвращается в 17-кратном размере, увеличивая настолько же ВВП, уменьшая затраты на содержание заключенных в тюрьмах, расходы на здравоохранение и т. д.

«И.»: Эти предложения вы озвучили на заседании парламента РМ. Удалось ли вам убедить депутатов в необходимости направить часть бюджетных средств на финансирование национальных федераций, спортивных обществ и клубов? Они пришли к выводу, что их следует поддержать?

Л.О.: Народные избранники выслушали нас, но после окончания доклада, не приняв решения, покинули зал. Мы и не ожидали скорой реакции на наше сообщение. Для осознания проблемы, необходимо время. Возможно, нам придется вновь прийти в парламент и правительство РМ с еще более детальными расчетами и более радужными финансовыми перспективами.

Сожалею о другом, что мы пригласили на встречу с парламентариями известных зарубежных специалистов, а наши депутаты не пожелали «выдавить» из них максимальное количество информации, не засыпали вопросами. Притом, что в составе присутствующих с нашей стороны был и президент Федерации футбола Румынии Рэзван Бурляну, успешно представивший в соседней стране данный анализ. Притом, что он на своем опыте убедился, где в ходе его реализации находятся подводные камни и где брошены грабли, на которые не следует наступать.

Необходимо работать над тем, чтобы отношение народных избранников к развитию спорта в Молдове изменилось. Мы полагали, что понимание этих проблем у них имеется. Но, по-видимому, ошиблись. Особенно после того, как один из депутатов недвусмысленно раскритиковал состояние футбольных полей в Молдове? Он, видимо, полагает, что следить за качеством газона и его восстановлением - обязанность Федерации футбола Молдовы.

Мало того, что мы осуществляем дарение искусственного покрытия местным органам самоуправления, так еще и обязаны ухаживать за этими газонами. Считаю, что этот вопрос следует задать как раз депутатскому корпусу: какая доля национального публичного бюджета предназначена для обслуживания спортивной инфраструктуры в стране, в том числе для тех полей, которые безвозмездно выделила местным органам власти ФФМ? Вы понимаете, что именно ФФМ, без того чтобы получать хоть какие-то бюджетные ассигнования, в данном случае, осуществляет инвестиции в государственную собственность, увеличивая тем самым ее стоимостный базис.

«И.»: Но согласитесь, что для несведущего в футболе человека, но читающего прессу, данный вопрос не столь уж абсурден. Поскольку с завидной регулярностью публикуется информация о том, что при поддержке ФФМ появилось новое футбольное покрытие, что федерация оказала поддержку в восстановлении травяного газона на многих стадионах в различных регионах. Разве не смешно, когда работники ФФМ с использованием своей сельхозтехники осуществляют деятельность по уходу за натуральным газоном?

Л.О.: Не смешно. Пусть эта деятельности и не находится в компетенции федерации, но в настоящее время мы вынуждены оказывать помощь и в этом направлении. Но депутату парламента РМ следует знать, что подавляющее количество стадионов и полей находится в публичной собственности, и содержание их в надлежащем состоянии является обязанностью властей.

Задачей ФФМ, являющейся общественной организацией, является организация программ развития футбола, процесса формирования сборной и проведения первенств. В европейских странах чемпионаты в высших дивизионах проводят отдельные профессиональные структуры, назовем их лигами, не входящими в штатный состав национальных футбольных федераций, на стадионах, принадлежащим либо публичным властям, либо частным владельцам. А федерации, будучи организаторами соревнований, только выдвигают требования по созданию более качественных условий для проведения матчей.

То, что в свое время ФФМ, в порядке стимулирования развития этого вида спорта в нашей стране, решила дарить местным властям покрытия для стандартных и мини полей – это вовсе не означает, что и должно и быть. Не дело ФФМ осуществлять такую благотворительность.

Профессиональным футболом следует заниматься на индустриальной основе, с привлечением к сотрудничеству грамотных профессиональных управленцев, либо же менеджеров необходимо обучить умению вести бизнес, составлять финансовые планы и выполнять их. Помимо разглагольствований о том, как ты в свое время классно играл футбол на высоком уровне, необходимо кропотливо работать для обеспечения структурной целостности и финансовой стабильности.

«И.»: Национальная сборная Молдовы по итогам 2020 г. впервые за историю своего существования установила антирекорд, и опустилась в рейтинге ФИФА на 177 строчку. Она уже достигла дна, или, как сказал Михаил Жванецкий, снизу еще могут постучать?

Л.О. Не постучат. Одной из задач, стоящих перед федерацией, является формирование Института сборных, «взращивание» молдавских тренеров. Национальную сборную возглавляло большое количество специалистов, некоторые из них занимали должность главного тренера несколько раз. Возможно, прежде такая тренерская ротация имела смысл. Считаю, что сегодня пришло время заняться формированием своих кадров. Проводить селекцию. Осознать, что далеко не каждый великий футболист может стать успешным тренером. Часто, случается, наоборот. Необходимо готовить главного тренера сборной поэтапно, предоставляя ему возможность проявить себя и приобрести необходимый опыт, работая с юношескими и молодежными сборными. Наша цель, чтобы у руля главной футбольной команды Молдовы стоял молодой, талантливый, квалифицированный молдавский специалист. Но для этого мы должны сформировать Институт сборных, над созданием которого ФФМ сейчас и работает.

Но при этом необходимо осознавать, что существует большая разница между работой тренера в клубе и в сборной. Первый имеет возможность наблюдать и влиять на игрока в течении продолжительного периода времени. У главного тренера сборной на все про все имеется несколько дней. Да, он может наблюдать за кандидатами сборной во время календарных игр чемпионатов. Но только наблюдать. Улучшить их игровые, физические и технические кондиции он не в состоянии, кроме как давать рекомендации непосредственно игроку и коллеге-тренеру.

Еще один немаловажный психологический аспект. Игроки сборной, особенно те, кто являются ее старожилами, не всегда адекватно воспринимают требования молдавских тренеров. Кстати, Энгин Фират в тяжелый для нас момент сумел сплотить команду, определиться с ее костяком, составленным как из опытных игроков, так и из привлеченных молодых, что не может не радовать. Через год-два именно пришедшие в сборную молодые игроки станут ее основой. У них для этого есть потенциал. Наша задача не допустить регресса.

«И.»: Каким образом, если свое футбольное счастье они ищут в зарубежных чемпионатах?

Л.О.: Предоставить им возможность хорошо зарекомендовать себя в ходе национальных первенств, чтобы привлечь своей игрой внимание тренеров сборной, а в международных матчах заставить обратить на себя внимание и иностранных специалистов.

«И.»: Исполком ФФМ уже дал оценку деятельности главных тренеров различных сборных в минувшем году?

Л.О.: Нет. Первоначально оценку их работы должен дать Тренерский комитет ФФМ. Только после их рекомендаций будет проведен исполком по этому вопросу.

И.: Вы полагаете, что если нет побед, то игроков национальной сборной следует материально премировать и за поражения?

Л.О.: Федерация решила поощрить игроков сборной за то, что в гостевом матче с действующими чемпионами мира - командой Франции, на парижском стадионе «Стад де Франс» ребята достойно представили Молдову, за то, что они заявили всему футбольному миру, что есть такое государство «Республика Молдова», за то, что повели в счете, заставив притихнуть 60 тыс. болельщиков.

А сколько уничижительных комментарием было высказано в преддверии матча. Приведу выдержку только одного из них.

«Игроки сборной Молдовы явно будут на этом матче в качестве зрителей, причем на самых лучших местах. Вряд ли им удастся распечатать ворота хозяев, поэтому все, что им остается – это оборона собственных ворот, все 90 минут. Франция, со всем своим разнообразием выбора исполнителей, причём во всех линиях, будет куражиться, и забивать мячи в сетку ворот на любой вкус. Зрители на «Стад де Франс» будут ждать от своей сборной тотальной, безоговорочной победы с крупным счетом».

В итоге именитые эксперты были посрамлены. Молдавская сборная первой открыла счет, чемпионы мира сумели забить победный гол (игра закончилась со счетом 2:1 в их пользу) с пенальти и только в конце встречи.

А то, что мы не сумели удержать победный результат, является еще одним аргументом в пользу того, что на сегодняшний день таков уровень молдавского футбола. И что средства в развитие детско-юношеского футбола следовало вкладывать еще вчера. А сегодня мы должны осознать, что его развитие непременно обернется сторицей.

И.: Спасибо вам за интервью!