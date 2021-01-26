Снегопады, порывистый ветер и нулевая видимость: Синоптики снова грозят Молдове настоящей зимой

Основной удар стихии придется на страну в среду, 27 января. Это похоже на дежавю (только не смейтесь!), но синоптики в очередной раз предупредили о том, что Молдову ждет резкое изменение погоды.

После трех дней настоящего тепла (было до 12 градусов выше нуля) даже не верится, что что-то изменится, радикально, но это так.

Днем во вторник, 26 января, температура воздуха составит от 0 до 2 градусов тепла, без осадков, только местами вероятен… снежок. Однако к вечеру ожидается дождь.

Ну, а в среду, 27 января, ожидается мощный удар стихии: к 11 часам утра юг, восток и центр Молдовы, по прогнозам, должно завалить снегом.

При этом прогнозируется шквалистый ветер. К вечеру среды все утихнет и, дорогие сограждане, мы, наконец, сможем взять санки и детей, чтобы покататься по снежку. Тем более, что ожидается по все территории Молдовы комфортные 1-3 градуса ниже нуля.

В четверг днем уже наоборот – до 3 градусов тепла, все начнет потихоньку таять, но в ночь на пятницу снова ожидается снег, днем морозно – от 0 до 2 градусов ниже нуля.

В выходные днем будет около нуля градусов, но без осадков. Ветер умеренный.

Лидия ТКАЧ