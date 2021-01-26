В декабре из-за рубежа в Молдову было переведено $147 млн. Согласно данным НБМ, это на 36,9% больше, чем в декабре 2019 года. Около 47% переводов приходится на страны ЕС, из стран СНГ - 13,6% и из остального мира - 39,6%. Больше всего переводов поступает из Израиля - 17,4% (!!) от общего количества. Доля переводов из Италии составляет 13,9%, а из России - 12,5%.

С января по декабрь 2020 года общий объем банковских переводов денежных средств из-за рубежа в пользу физических лиц из Республики Молдова составил $1486,74 млн, что на 21,6% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

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