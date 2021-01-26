Наблюдаем за соперничеством между Россией и Румынией в плане предоставления Молдове вакцин

С интересом наблюдаем за некоторым соперничеством между Россией и Румынией в плане предоставления Молдове начальной партии вакцин против коронавируса. Для России важно сохранить лицо и предоставить вакцину своим гражданам в Приднестровье. Румыны также стремятся укрепить своё присутствие в регионе посредством предоставления гуманитарной медицинской помощи и вакцин. Понятно, что политические дивиденды получит та сторона, чью вакцину Минздрав сертифицирует и начнёт применять в первую очередь.

Однако кроме русских и румын в Молдове есть и другие этносы, компактно проживающие на территории республики. Речь, конечно, о болгарах и гагаузах.

Знающие люди, конечно, вспомнят, сколько раз местная болгарская интеллигенция при непосредственном участии дипкорпуса Болгарии пытались создать культурную автономию и добиться особого статуса для Тараклии и ряда прилегающих поселений.

В связи с этим, мы немного удивились узнав, что на данный момент Болгария не рассматривает вопрос о предоставлении партии вакцины для болгар юга Молдовы. Особенно учитывая, что северной Македонии болгарское правительство предоставит часть из каждой партии вакцин против COVID-19, которые страна приобрела непосредственно у производителей. По информации болгарских органов здравоохранения, сначала в Софию поступит вакцина Pfizer/BioNTech, затем Moderna, затем AstraZeneca.

Ничего не известно и о планах "братьев не по религии, а по крови" предоставить вакцину для жителей Гагаузии. Речь идёт о Турции и Азербайджане, страны с которыми регион в последнее время очень тесно сотрудничает в плане развития экономики и инфраструктуры. К примеру, Турция закупила китайскую вакцину CoronaVac, который был произведен компанией Sinovac Biotech, однако власти также заинтересованы в российской и британской вакцинах. Китайская вакцина будет использоваться и в Азербайджане.

Учитывая намечающиеся на весну выборы в НСГ, для Ирины Фёдоровны поставка вакцины в Гагаузию при посредничестве Турции была бы серьёзной имиджевой победой. Тем более, что её Эрдоган уважает намного больше, чем экс-президента Додона.

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