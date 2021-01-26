Погребинский: Санду молчит с оглядкой на Байдена

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Политика
Санду ждет, что скажет Джо Байден. Об этом заявил украинский политолог в рамках онлайн-встречи, организованной медиаклубом «Формат А3».
– Уверен, что Майя Санду и Владимир Зеленский во время визита президента Молдовы в Киев обсуждали вопросы, связанные с блокадой Приднестровья. Но они не стали об этом говорить. Думаю, что Санду выжидает оглашения позиции Байдена по России и Украине, - считает Погребинский, отвечая на вопрос журналиста Елены Левицкой-Пахомовой.
Он напомнил, что Санду высказывалась о выводе российских военнослужащих из Приднестровья.
– Думаю, пока Санду и Зеленский не считают необходимым жестко озвучивать антироссийскую ноту.
Подготовил Михаил Генчу
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