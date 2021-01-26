Чем Зеленский может помочь Санду - комментарий эксперта

В оси Киев-Кишинев просматривается глубокий смысл.

Так считает шеф-редактор проекта «Союзный нарратив 2050» Семен Уралов.

– Майя Санду зачем-то синхронизировалась с Владимиром Зеленским в национал-патриотических по форме, но абсолютно бесперспективных, по сути, декларациях. Вместо того, чтобы соблюдать дружелюбный нейтралитет, получая бонусы и с российской, и с европейской стороны, новый президент Молдовы с румынским паспортом сразу же начала ухудшать позиции собственной республики.

Вот чем Зеленский в его нынешнем виде может помочь Молдове? Может, Украина будет массово потреблять молдавское вино? Или сельхозпродукцию? Вряд ли. Украина, как и Молдова, может с избытком производить. Или может из Киева какие инвестиции пойдут в Кишинёв и окрестности? Или Зеленский настолько популярен в Молдове, что его поддержка даст +10% в карму? – отметил Уралов.

По его словам, две богатые и теплые республики прошли путь от витринного социализма до мародерского капитализма.

– Элиты привыкли переобуваться на ходу и за 30 лет поменяли десятки личин. Ось Кишинёв-Киев — это демонстрация стратегического бессилия ради сиюминутного хайпа. Молдавию, как всегда, жалко. Сейчас начнут возню вокруг Приднестровья и будут пытаться продать «антироссийскую риторику» новой администрации Байдена. Продадут. Но ничего кроме заявлений и дискриминационных законов придумать не смогут.

Эти меры приведут лишь к повышению размера взяток для приднестровцев и россиян. И все это прекрасно понимают. Правители в Киеве и Кишинёве не рискнут тронуть реальных повелителей украинско-молдавской границы. Потому что получат такую обратку от «глубинного государства», что будет больно. Поэтому зачем перспективной Майе Санду связываться с Зеленским, который не может ничего обеспечить — не очень понятно, - заключил Уралов.

Подготовил Михаил Генчу