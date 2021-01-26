У депутатов разные взгляды на то, как спровоцировать досрочные выборы

Депутаты ПСРМ, Платформы DA и ДПМ считают, что нет другого решения для преодоления политического тупика, в котором находится Республика Молдова, кроме назначения кандидата на должность премьер-министра президентом страны Майей Санду. В то же время, по словам депутата ПДС Серджиу Литвиненко, утверждение правительства приведет лишь к отсрочке досрочных парламентских выборов, отмечает IPN.

„Утверждение правительства означало бы продление жизни этого жалкого парламента, возможно, даже отмену досрочных парламентских выборов. В связи с этим мы предложили подписать декларацию о необходимости роспуска парламента - политическое обязательство, под которое подписались бы все депутаты, которые обязались бы делать то, что говорят”, - сказал депутат ПДС Серджиу Литвиненко в ходе передачи „În Profunzime” на телеканале ProTV.

В то же время демократы выступают за утверждение правительства, которое обеспечило бы преодоление санитарного и экономического кризиса, в котором находится страна, чтобы затем был инициирован процесс роспуска парламента.

„Нет другого выхода из ситуации. Майя Санду должна выдвинуть кандидата на должность сильного премьер-министра с солидной правительственной командой и хорошей программой управления. Мы теперь являемся заложниками стратегии Додона и Шора. Разве установленное правительство будет хуже, чем то, которое сегодня находится в отставке, а так же правительственные инструменты, контролируемые Додоном и Шором?”,- задался вопросом лидер ДПМ, депутат Павел Филип.

Социалисты говорят, что в отсутствие формализованного большинства, предлагающего кандидата на должность премьер-министра, глава государства должна прийти с предложением. Социалисты отмечают, что не решили еще, будет ли они голосовать за кандидата, предложенного Майей Санду на должность главы кабинета министров.

„Мы посмотрим на эту кандидатуру на пост премьер-министра, посмотрим на весь правительственный состав, зададим им вопросы. У нас решение об утверждении правительства принимается во фракции, до этого мы созовем Республиканский совет партии, но наша позиция заключается в том, что нужно инициировать досрочные выборы”, - заявил депутат ПСРМ Василий Боля.

Глава фракции Платформы DA Александр Слусарь сказал, что его партия намерена проголосовать за декларацию о необходимости проведения досрочных парламентских выборов, и требует от главы государства как можно скорее выдвинуть кандидата на должность премьер-министра.

„Кандидатура должна быть достойной, чтобы не дискредитировала учреждение правительства. Если Майя Санду придет и скажет, что нам нужно избрать правительство на несколько недель для того, чтобы решить некоторые проблемы, тогда это будет один подход, а если она скажет нам, что попытки избрания правительства являются только формальными, тогда будет другой подход. Естественно, мы не будем голосовать вместе с ПСРМ и Шора за это правительство, но будет очень ясно, кто хочет досрочных выборов”, - заявил Александр Слусарь.

На днях ПДС предложила принять в парламенте декларацию о необходимости роспуска законодательного органа. Согласно документу, депутаты должны будут взять обязательство о необеспечении кворума на заседании законодательного органа, в ходе которого правительство должно будет попросить вотум доверия парламента.