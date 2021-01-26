Впервые за многие годы в Совбез не включен башкан Гагаузии - это месть за 5 процентов

По словам экс-главы государства Игоря Додона, институт президентства - это не «песочница», где можно показывать свои личные обиды и комплексы. Важную деталь подметил экс-президент Молдовы Игорь Додон: "И ещё одно замечание по поводу нового состава Высшего Совета Безопасности: впервые за многие годы в состав этого консультативного органа при президенте не нашлось место для башкана Гагаузии.

Даже при пресловутых Альянсах «За европейскую интеграцию» в состав Совбеза включали тогдашнего башкана Формузала.

Что это: показательное отношение к региону или обида на гагаузов за то, что его жители отдали за Майю Санду менее 5% голосов на ноябрьских выборах?

Считаю ошибочным и опасным со стороны президента разделять граждан Молдовы на «хороших» (однопартийцы и сотрудники НПО) и «плохих» (те, кто думают и голосуют иначе).

И вообще институт президентства - это не «песочница», где можно показывать свои личные обиды и комплексы".

Павел МУНТЯН