Впервые за многие годы в Совбез не включен башкан Гагаузии - это месть за 5 процентов

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По словам экс-главы государства Игоря Додона, институт президентства - это не «песочница», где можно показывать свои личные обиды и комплексы. Важную деталь подметил экс-президент Молдовы Игорь Додон: "И ещё одно замечание по поводу нового состава Высшего Совета Безопасности: впервые за многие годы в состав этого консультативного органа при президенте не нашлось место для башкана Гагаузии.
Даже при пресловутых Альянсах «За европейскую интеграцию» в состав Совбеза включали тогдашнего башкана Формузала.
Что это: показательное отношение к региону или обида на гагаузов за то, что его жители отдали за Майю Санду менее 5% голосов на ноябрьских выборах?
Считаю ошибочным и опасным со стороны президента разделять граждан Молдовы на «хороших» (однопартийцы и сотрудники НПО) и «плохих» (те, кто думают и голосуют иначе).
И вообще институт президентства - это не «песочница», где можно показывать свои личные обиды и комплексы".
Павел МУНТЯН
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