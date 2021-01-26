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Вокалист Sunstroke Project пересекся с Димой Биланом на Мальдивах
26.01.2021

Яркий отдых звезд шоу-бизнеса.

Вокалист молдавской группы Sunstroke Project Сергей Яловицкий встретился со знаменитым российским певцом Димой Биланом на Мальдивских островах. Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях.

Артисты встретились случайно во время отдыха. Яловицкий решил увековечить данное событие фотографией.

Как выяснилось, Яловицкий и Билан еще и посмотрели один из прошедших концертов российского певца, который показывали на одном из мальдивских пляжей на большом экране. Яловицкий остался впечатлен увиденным.

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Михаил Генчу


 
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