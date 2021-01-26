Вокалист Sunstroke Project пересекся с Димой Биланом на Мальдивах

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Знаменитости
Яркий отдых звезд шоу-бизнеса.
Вокалист молдавской группы Sunstroke Project Сергей Яловицкий встретился со знаменитым российским певцом Димой Биланом на Мальдивских островах. Соответствующие фотографии были опубликованы в социальных сетях.
Артисты встретились случайно во время отдыха. Яловицкий решил увековечить данное событие фотографией.
Как выяснилось, Яловицкий и Билан еще и посмотрели один из прошедших концертов российского певца, который показывали на одном из мальдивских пляжей на большом экране. Яловицкий остался впечатлен увиденным.
Михаил Генчу
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