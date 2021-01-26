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Семья
Скоро подавляющее большинство граждан Молдовы будет работать не для Молдовы
26.01.2021

Все крайне неутешительно. Доля официальных налогоплательщиков в Молдове уже сейчас сравнялась с общим числом пенсионеров, заявил в эфире студии Sputnik Молдова доктор экономических наук Михаил Пойсик.

– Соотношение официально работающих граждан к числу пенсионеров должно быть на уровне три к одному. Так и было в начале 90-х годов прошлого столетия. Это среднемировая практика, когда трое работающих содержат одного пенсионера, – сообщил Пойсик.

По его словам, молдавская экономическая трагедия состоит в том, что специалисты, которые обучались и обретали практические профессиональные навыки на родине, затем уезжают на работу за границу, формируя валовой внутренних продукт не для Молдовы, а для других государств.

– Единственное, что мы получаем от этих сограждан, - это денежные переводы, которые перечисляются в республику. Но и здесь наблюдается тенденция к сокращению. Никто из тех, кто уехал на заработки за границу, не собирается сюда возвращаться, – отметил Пойсик.

Он считает, что проблема Молдовы уже состоит в том, что пенсионный фонд страны на треть дотируется из государственного бюджета.

– Эти очевидные проблемы требуют срочного решения. В среднем за минувшие пять лет республику покидали ежегодно 35-36 тысяч трудоспособных граждан. Простой арифметический расчет позволяет увидеть, что ежегодно Молдова теряет свыше одного процента своих трудоспособных граждан, которые уезжают, ища лучшей доли для себя и близких за рубежами страны, - заключил эксперт.

Подготовил Михаил Генчу


 
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