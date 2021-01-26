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Экономика
Внешний госдолг Молдовы увеличился еще на 100 млн долларов
26.01.2021

Рекордные цифры, которые совсем не радуют.

В декабре 2020-го года внешний государственный долг Молдовы увеличился еще на 100 млн долларов и достиг рекордного уровня в 2,24 млрд долларов. Об этом говорится в отчете Министерства финансов.

В процентах от ВВП внешний долг государства достиг около 20-ти процентов, что почти на шесть процентных пунктов больше, чем в конце 2019-го года.

В то же время государственный долг Молдовы - один из самых низких в мире по стоимости и доле в ВВП. Проблема в том, что он быстро растет, сообщает портал mold-street.

Автор: Михаил Генчу


 
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