Санду на Совбезе: о наркотрафике, полиции и европейских специалистах

Президент Майя Санду провела первое заседание нового состава Совбеза. Впервые Совет безопасности заседал в прямом эфире, что уже вызвало волну подчас иронично («Что ж с них взять?!») критики.

Санду объявила, что оставляет за собой право не приглашать на заседания ВСБ некоторых его членов по должности из-за существующих подозрений в их коррумпированности.

Также президент заметила, что «в наркомафию страны вовлечены полицейские и прокуроры» и посоветовала правоохранителям: «или начинайте работать, или уходите из органов».

Кроме того, президент намерена привлечь европейские структуры к расследованию резонансных преступлений в Молдове.

Подготовил Михаил Генчу