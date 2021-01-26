26 Января 2021
В избранные Сделать стартовой Подписка Портал Объявления
Поиск
 
Лента новостей
Лучшие 20 статей
Архив
Мобильная версия
Экспорт новостей
 
 
Реклама
Обратная связь
 
...
Главная
Санду на Совбезе: о наркотрафике, полиции и европейских специалистах
26.01.2021

Президент Майя Санду провела первое заседание нового состава Совбеза. Впервые Совет безопасности заседал в прямом эфире, что уже вызвало волну подчас иронично («Что ж с них взять?!») критики.

Санду объявила, что оставляет за собой право не приглашать на заседания ВСБ некоторых его членов по должности из-за существующих подозрений в их коррумпированности.

Также президент заметила, что «в наркомафию страны вовлечены полицейские и прокуроры» и посоветовала правоохранителям: «или начинайте работать, или уходите из органов».

Кроме того, президент намерена привлечь европейские структуры к расследованию резонансных преступлений в Молдове.

Подготовил Михаил Генчу


 
Количество просмотров:
178
Отправить новость другу:
Email получателя:
Ваше имя:
 
Рекомендуем
Обсуждение новости
 
 
© 2000-2021 PRESS обозрение Пишите нам
При полном или частичном использовании материалов ссылка на "PRESS обозрение" обязательна.
Мнение редакции не всегда совпадает с мнением автора.