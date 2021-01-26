Санду на Совбезе: о наркотрафике, полиции и европейских специалистах

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Президент Майя Санду провела первое заседание нового состава Совбеза. Впервые Совет безопасности заседал в прямом эфире, что уже вызвало волну подчас иронично («Что ж с них взять?!») критики.
Санду объявила, что оставляет за собой право не приглашать на заседания ВСБ некоторых его членов по должности из-за существующих подозрений в их коррумпированности.
Также президент заметила, что «в наркомафию страны вовлечены полицейские и прокуроры» и посоветовала правоохранителям: «или начинайте работать, или уходите из органов».
Кроме того, президент намерена привлечь европейские структуры к расследованию резонансных преступлений в Молдове.
Подготовил Михаил Генчу
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