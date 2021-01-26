Цырдя – о действиях Санду: дело пахнет узурпацией власти

«Так и до статьи недалеко».

Политолог и депутат Богдан Цырдя в очередной раз прокомментировал действия действующего президента Молдовы Майи Санду, в частности, связанные с Совбезом. По словам Цырди, Санду стремится к тотальной узурпации власти в государстве.

- Гражданка Румынии Санду не только исключила Башкана Гагаузии из Совбеза. Она заявила, что остальные члены Совбеза, которые по праву состоят в этом органе, вызывают у нее сомнения в честности. Ну, они же не голосовали за концессию аэропорта и за кражу миллиарда, как сама доамна Минчунэ. Как они могут быть честными?

Честная сама Санду, осужденный на три года Негруца, скрывшая свои доходы Ревенко, проигравшая семь процессов в ЕСПЧ Татьяна Рэдукан, закрывшая уголовное дело мужу О.Стамате и т.д. Короче, теперь Санду заявила, что она не будет приглашать некоторых членов Совбеза на заседания. Дело пахнет узурпацией власти. Совсем с катушек съехала президентка. Так и до статьи недалеко, - написал Цырдя в социальной сети Facebook.

Автор: Михаил Генчу