Додон провел рабочую встречу с Хоганом

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О чем говорили бывший президент и посол США?
Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Додон сообщил об этом посредством социальной сети Facebook.
- Обсудили с ним политический кризис в нашей стране, были едины во мнении о том, что это будет непростой год для Молдовы. Указал на отсутствие диалога между политическими силами, что, по моему мнению, создает повышенный риск нестабильности в стране, поскольку не создает условий для нахождения приемлемой формулы решения проблем. Кроме того, я подчеркнул, что все предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции, - написал Додон.
Автор: Михаил Генчу
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