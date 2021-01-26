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Додон провел рабочую встречу с Хоганом
26.01.2021

О чем говорили бывший президент и посол США?

Бывший президент Молдовы, лидер ПСРМ Игорь Додон провел рабочую встречу с послом США в Республике Молдова Дереком Хоганом. Додон сообщил об этом посредством социальной сети Facebook.

- Обсудили с ним политический кризис в нашей стране, были едины во мнении о том, что это будет непростой год для Молдовы. Указал на отсутствие диалога между политическими силами, что, по моему мнению, создает повышенный риск нестабильности в стране, поскольку не создает условий для нахождения приемлемой формулы решения проблем. Кроме того, я подчеркнул, что все предпринимаемые действия должны строго соответствовать Конституции, - написал Додон.

Автор: Михаил Генчу


 
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