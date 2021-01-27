Агентство публичных услуг возобновляет выдачу электронных паспортов

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Технологии
Услуга была недоступна почти полгода. Агентство публичных услуг объявило о возобновлении выдачи электронных паспортов, после того, как летом прошлого года услуга была приостановлена.
Сейчас для того, чтобы запросить электронный паспорт, достаточно написать заявление в адрес Агентства публичных услуг. Изготовление электронного паспорта стоит от 700 до 1 230 леев, в зависимости от срочности выполнения услуги, сообщает телеканал Publika.
Напомним, что недавно выяснилось - молдавский паспорт даже сильнее российского, он позволяет посещать без виз большее количество стран.
Автор: Михаил Генчу
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