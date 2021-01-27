Сами мы не могли... Молдавские яблоки будут экспортироваться в новой упаковке, под слоганом "Молдова - особый вкус". Об этом сообщает новостное агентство Молдпрес.

Первые поставки яблок в новых коробках уже имеют место, для этого, как видно, выбираются самые красивые фрукты - еще бы, произвести впечатление на Западе всегда важнее, чем реально быть кем-то.

- Мы экспортировали яблоки в старой таре, но сейчас пришло время соответствовать новым тенденциям и предпочтениям потребителя. Поэтому мы легко приняли новый дизайн. Наш имидж очень важен, мы должны быть привлекательными на рынках - на новых и на старых также, - уверен Ион Тулей, один из предпринимателей, который уже работает с новой упаковкой.

Ну а разработкой дизайна для 13-килограммовых ящиков занималась контора USAID - небезызвестный "демократический институт", финансируемый американским деятелем Соросом. Такой вот "демократический прорыв" для Молдовы - новый дизайн для молдавских ящиков. Интересно, сколько на этом было "отбито"денег?

Автор: Дан Дудка