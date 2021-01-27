Экс-прокурора Романа Статного задержали

Бывший прокурор Роман Статный был задержан прокурорами по борьбе с организованной преступностью и особым делами. Его поместили в изолятор столичной полиции.

Информацию для tv8.md подтвердил глава специализированной прокуратуры Ион Каракуян.

В июле 2020 года бывшего прокурора по борьбе с коррупцией Романа Статного поместили под домашний арест на 30 дней и обвинили в мошенничестве в особо крупных размерах и злоупотреблении должностным положением.

Тогда Статный заявил, что не признает свою вину. Начало уголовного преследования, он называл “местью” за открытые им во время работы в прокуратуре уголовные дела.