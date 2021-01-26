Жители Молдовы выступают за досрочные выборы: какие партии прошли бы в парламент

Почти 70% граждан Молдовы выступают за проведение досрочных парламентских выборов. Таковы результаты опроса Ассоциации социологов и демографов.

21% респондентов против внеочередного голосования. Чуть более шести процентов заявили, что их не интересует политическая ситуация в стране.

В случае досрочных выборов в ближайшее воскресенье, в новый парламент вошли бы четыре партии. Наибольшей популярностью пользуется ПДС. За нее готовы проголосовать почти 25% опрошенных. В пользу Партии социалистов высказались почти 24%. Далее с большим отставанием идет Партия "Шор" - чуть более 9%, а также формирование "Наша партия" - почти пять с половиной процентов голосов.

Две партии нынешнего состава парламента не смогли бы преодолеть пятипроцентный избирательный порог. По данным опроса, Платформа DA набрала бы 3,2%, а ДПМ - 0,8.

Лидер в рейтинге доверия среди политиков президент Майя Санду - 35%. Поддержку председателю ПСРМ Игорю Додону выразил почти 31% опрошенных. 8% доверяют Илану Шору. Далее следуют мэр Кишинева Ион Чебан и лидер формирования "Наша партия" Ренато Усатый. Экс-премьеру Иону Кику доверяют меньше одного процента респондентов.

Каждый третий опрошенный считает, что политическая ситуация в стране спокойная и мирная, а чуть более 23% назвали ее напряженной.

Социологическое исследование "2020 год по мнению населения Молдовы" проводилось с 8 до 23 января. В нем приняли участие 1153 респондента из 87 населенных пунктов страны. Погрешность - плюс-минус три процента.